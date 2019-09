Una embarazada herida en tiroteo en Josefina Policiales 05 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Un grave suceso ocurrió cerca de las 11:00 de la mañana de ayer, entre las calles 20 y 5 del barrio Acapulco, en la localidad de Josefina, el cual es investigado por la Policía de esa jurisdicción.

De acuerdo a lo adelantado por LA OPINION online, el vidrio de una ventana de un domicilio particular habría estallado al ser alcanzado por un proyectil producto de una balacera originada en las inmediaciones, y una jovencita de 13 años -que está embarazada-, resultó lesionada en el rostro por lo cual fue trasladada al Hospital J.B. Iturraspe de la cordobesa ciudad de San Francisco.

Según la fuente informativa la menor tendría lesiones en ambos ojos y la nariz, ocasionadas cuando estaba junto a la ventana en momentos en que ingresó la bala perdida.

El tiroteo habría sido ocasionado por personas conocidas en el sector y que estarían identificadas por la Policía, que trabaja en consecuencia.



TENTATIVA DE ROBO

A UN ABOGADO

Siendo las 15:00 de la víspera, en la localidad de Josefina –departamento Castellanos- personal policial del Comando Radioeléctrico de Frontera, intervino en un hecho de tentativa de robo en el domicilio particular de un abogado oriundo de San Francisco.

En momentos en que el personal policial se hallaba sobre ruta nacional N° 19 Km. 126 una persona detiene al patrullero identificándose como Oscar Daniel I., de 57 años, de profesión abogado y domiciliado en la ciudad de San Francisco.

El mismo informó a los efectivos que posee una casaquinta en calle 21 S/N de la localidad de Josefina y que la alarma de la misma se encontraba activa.

En el lugar los uniformados advirtieron a un ciclista con grifería en sus manos, por lo que procedieron a identificarlo, tratándose de Carlos Leonardo B., de 27 años domiciliado en Josefina.

Este no supo explicar su presencia en el lugar y al realizar una recorrida se divisó dañado el ventiluz de un baño, observándose también que habrían sustraído la grifería del mismo y una bicicleta playera.

Así las cosas, el fiscal en turno Dr. Guillermo Loyola ordenó se inicie un legajo de investigación por el delito calificado provisoriamente como “robo en grado de tentativa”.

Las actuaciones fueron elevadas a Destacamento N° 6 Barrio Acapulco de la localidad de Josefina por razones de jurisdicción.