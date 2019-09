Otro reconocimiento para Magdalena Ruiz Guiñazú Información General 05 de septiembre de 2019 Redacción Por POR SU DEFENSA DE LOS DD. HH.

La Biblioteca del Congreso de la Nación le entregó la Mención de Honor “Senador Raúl Ricardo Alfonsín” a la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, una de las integrantes de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), por su defensa de los derechos humanos.

El galardón lleva el nombre de Alfonsín (quien fue senador menos de siete meses entre 2001 y 2002) cuya decisión, a poco de haber asumido como Presidente de la Nación en 1983, fue firmar el decreto que dio pie al juzgamiento de los militares acusados de delitos de lesa humanidad.

“Mi admiración por Raúl Alfonsín está ligada a su decisión de hacer cumplir la ley”, dijo Ruiz Guiñazú en el acto que se realizó en el Hall del edificio principal de la Biblioteca del Congreso.

Sentada en uno de los butacones ubicados sobre una tarima, y acompañada por el presidente de la Comisión de la Biblioteca, el senador radical Juan Carlos Marino; y por el director de la entidad, Alejandro Sanders, la periodista dijo que el ex mandatario es “un ejemplo de la humildad y la rectitud como una lección de vida”.

“A veces escuchamos a ex presidentes decir frases tan desgraciadas en el exterior, como ‘esto es Harvard, no La Matanza’. Eso nos recuerda lo que significó un hombre probo que dejó todo por su país”, resaltó Ruiz Guiñazú al hacer referencia a la comparación hecha por Cristina Fernández de Kirchner en una rueda de prensa que brindó en aquella universidad estadounidense cuando aún era presidenta de la Nación.

Para finalizar, Ruiz Guiñazú sentenció: “un gran presidente, básicamente, debe ser un hombre honesto”.