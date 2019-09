Los suplentes de Atlético cayeron ante Unión Deportes 05 de septiembre de 2019 Redacción Por En la tarde de ayer, los alternativos de la Crema realizaron un amistoso en Sunchales y cayeron por 3 a 1 ante los titulares del Bicho Verde. Matías Zbrun, por duplicado, y Lucas Vera Piris anotaron para los locales, que el domingo reciben al DEPRO por el Federal A, mientras que Denis Stracqualursi descontó para la Crema. Ahora sí, a enfocarse en el encuentro del lunes en el Monumental ante Quilmes por la PN.

FOTO ARCHIVO WALTER OTTA. El DT de la Crema aprovechó el amistoso para darle más minutos de fútbol a los jugadores que no son habituales titulares en la Primera Nacional.

Con vistas al partido del próximo lunes desde las 21 en el Monumental ante Tigre, por la 4ª fecha de la Primera Nacional, y teniendo en cuenta que se trata de una semana larga de trabajo, los jugadores que no fueron titulares el pasado sábado en la polémica igualdad 2 a 2 ante Defensores de Belgrano como visitante, realizaron ayer un ensayo futbolístico en Sunchales ante los titulares de Unión, que debutaron el pasado viernes con una gran victoria por 2 a 0 en el inicio del Federal A en Santiago del Estero ante Güemes. Fue una buena medida para ambos entrenadores de cara a lo que se viene. Para Walter Otta porque le permitió darle la posibilidad a varios jugadores del plantel albiceleste que hasta aquí han tenido pocos minutos de fútbol formal y pensando también el algún tipo de variantes de cara al duelo ante los Cerveceros. Y para Marcelo Milanesse, para darle más rodaje a sus dirigidos pensando en la segunda presentación en el Federal. En definitiva, el Bicho verde se impuso por 3 a 1 tras 70 minutos de fútbol formal con un doblete del Melli Zbrun y otro tanto de Lucas Vera Piris, descontando para el elenco rafaelino Denis Stracqualursi, ex jugador albiverde.

En cuanto al trámite, fue algo parejo en el inicio, pero el local se puso en ventaja rápidamente por intermedio del Melli Zbrun, ex jugador de la Crema, a través de un penal. Luego, la visita tuvo sus oportunidades como para igualarlo a través de un tiro libre de Acosta -uno de los mejores- que dio en el travesaño y con un mano a mano de Stracqualursi que se fue por encima del horizontal.

En el inicio de la segunda parte, el delantero rafaelino aprovechó un rebote para poner el 1 a 1 para el elenco de Otta, pero luego Vera Piris aprovechó un error del fondo albiceleste para poner nuevamente a su equipo en ganancia. Ya en el final, y en medio de un flojo arbitraje que le produjo cierto malestar al DT de Atlético, Zbrun, de emboquillada, estableció el 3 a 1 final.

El elenco alternativo de Atlético formó con Matías Tagliamonte; Maximiliano Paredes, Alexis Niz, Gastón Telechea (Gabriel Gramaglia) y Nahuel Speck; Enzo Copetti, Reinaldo Alderete, Facundo Britos (Diego Meza) y Joaquín Quinteros (Juan Cruz Esquivel); Leonardo Acosta y Denis Stracqualursi.

En tanto, el 11 inicial que dispuso el entrenador Marcelo Milanesse en el loca, y que fueron los mismos que le ganaron a los santiagueños, alistó a Leonardo Torres (Facundo Désima); Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; Lucas Vera Piris, Mateo Castellano, Álvaro Aguirre (José Ayala Pacheco) y Diego López (Santiago Stecaldo); Matías Valdivia (Germán Rodríguez Rojas) y Matías Zbrun.



¿TENDRAN SU CHANCE?

De acuerdo al ensayo de ayer, es probable que Otta haya sacado muy pocas conclusiones positivas pensando en el duelo ante los cerveceros, uno de los líderes de la Zona 2 de la PN con 7 unidades -5 más que la Crema-. Acosta, que ya cumplió con las 3 fechas de sanción que arrastraba del torneo pasado cuando jugaba en Almagro, puede estar en la consideración del DT, al igual que Stracqualursi, quién convirtió y tuvo otras opciones más. También habría que tener en cuenta para ser titular al tucumano Quinteros, que viene ingresando bien en los segundos tiempos, a tal punto que ha convertido el sábado pasado ante el Dragón y ayer jugó algunos minutos ante los sunchalenses. En tanto, los titulares entrenaron ayer en el predio del autódromo y se volvió a hacer hincapié en cuestiones tácticas, tanto defensivas como ofensivas. El atacante Ijiel Protti, que arrastraba una molestia, se movió con normalidad, mientras que este jueves Matías Godoy se reintegrará al plantel luego de haber entrenado estos días con al selección Sub 17. Este jueves y viernes, Atlético volverá a moverse por la mañana en el autódromo pese a la presencia del Turismo Carretera, mientras que el sábado y el domingo lo hará en el estadio Monumental, ya que durante la semana se le realizó al césped un trabajo de reacondicionamiento.



SE VIENE EL DEPRO

Por el lado de Unión, el domingo a las 17 tendrá su debut como local en la temporada 2019/2020 del Federal A. Será frente a Defensores de Pronunciamiento, equipo que en la primera fecha perdió como local 1 a 0 con Crucero del Norte.