“Si el equipo anda bien, no hay árbitro que te pueda desfavorecer” Deportes 05 de septiembre de 2019 Redacción Por El volante albiceleste se refirió al error arbitral que perjudicó a su equipo ante Defensores y de lo que se viene.

FOTO ARCHIVO RENSO PEREZ. El mediocampista albiceleste le restó importancia al fallo arbitral.

"Nos dolió, nos dolió mucho porque fue un penal inexistente, pero cuando nos enfriamos nos dimos cuenta que lo más justo era un empate. Incluso ellos tuvieron las más claras". Renzo Pérez, una de las caras nuevas de Atlético versión 2019/20, dialogó con LA OPINION y con Radio ADN 97.9 de la agónica igualdad ante Defensores de Belgrano en Nuñez. Al igual que el resto de sus compañeros, el ex jugador de Central Córdoba terminó con mucha bronca por los dos puntos que el equipo terminó perdiendo a raíz de la injusticia del árbitro del encuentro. De todos modos, el mediocampista dio cuenta que si bien fue un partido muy complicado, cuando el técnico fue haciendo los cambios, el equipo tuvo alguna frescura. "Eran tres puntos de oro, los necesitábamos. Era un triunfazo", aseguró el volante. "Igual, ya arrancamos la semana, vimos los errores que cometimos y ya estamos enfocados en hacer un buen torneo, no pudimos sumar de a tres, pero bueno. Ya estamos pensando en Quilmes y queremos llegar de la mejor manera. Si el equipo anda bien, no hay árbitro que te pueda desfavorecer", finalizó.



LOS RIVALES

El lunes, en el cierre de la 3ª jornada de la PN, igualaron en Mendoza 0 a 0 el local Gimnasia y Quilmes, los próximos dos rivales del elenco de nuestra ciudad. Primero será el Cervecero, el próximo lunes en el Monumental, y luego los mendocinos recibirán a la Crema, por ahora el sábado 14 a las 14:30, por la 5ª fecha. En ese encuentro, Gimnasia, dirigido por Diego Pozo y que está invicto en el certamen con 5 unidades (1 gol a favor y 0 en contra) formó con Tomás Marchiori; Brian Alferez (Lisandro Morales), Diego Mondino, Renzo Vera y Leandro Aguirre: Federico Mazur, Iván Ramírez, Santiago López (Brian Zabaleta) y Lucas Carrizo (Luis Salces); Ignacio Morales y Gonzalo Berterame. En tanto, Quilmes, conducido por Leonardo Ramos y que ganó dos partidos, empató uno y es líder de la Zona 2 junto a Sarmiento y Riesta, alistó a Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Alan Alegre, Abel Masuero y Federico Álvarez; Iván Drocco, Alejandro Altuna (Cristian Zabala), Gabriel Ramírez; Juan Imbert (Enzo Acosta); Leandro González (Matías Noble) y Martín Prost. DT: Leonardo Rodolfo Lemos.



GRELAK EN SAN JUAN

En el estadio Hilario Sánchez, este martes asumió Alfredo Grelak como nuevo director técnico del Club Atlético San Martín de San Juan. El flamante entrenador de 48 años, ex AC de Jorge Burruchaga en Atlético de Rafaela, llega para reemplazar a Rubén Darío Forestello, quien sorpresivamente renunció tras la derrota ante Estudiantes de Caseros. “Vine por San Martín”, comenzó diciendo el ex Quilmes en rueda de prensa. “Este equipo ya tiene su posicionamiento y el prestigio bien ganado en el mapa del país, por lo que hizo tanto en Primera División como en el ascenso. Infraestructura, objetivos, despliegue, todo lo que se necesita para buscar el protagonismo que este club se merece”, comentó. Además se refirió a las metas del equipo: “El principal objetivo que perseguimos: ser protagonistas. Que la consecuencia de ese protagonismo sea estar en la lucha por el ascenso, pero siempre poniendo en cancha un equipo con ambiciones. Futbolísticamente, esa es la idea que perseguimos y en San Martín hay material para poder buscarlo”. Grelak arribó al Verdinegro cuando la Primera Nacional recién lleva tres fechas. El entrenador sabe que la situación es poco común pero destacó que con la calidad de jugadores que hay en el plantel la adaptación será más fácil. “Cuando apareció esta propuesta, ver qué nombres había también jugó a favor. Es que con la calidad de jugadores que hay y el profesionalismo que muestran, todo lo que se proponga desde lo táctico es asimilable para este tipo de futbolistas“, señaló.