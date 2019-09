Se estrena la tira "Pequeña Victoria" Información General 05 de septiembre de 2019 Redacción Por EL LUNES, POR TELEFE

FOTO TELAM PROTAGONISTAS. Competirán en el prime time.

"Pequeña Victoria", la nueva ficción de Telefe protagonizada por Julieta Díaz, Natalie Pérez, Inés Estévez y Mariana Genesio, que cuenta en clave de comedia romántica cómo el nacimiento de una beba une los caminos de cuatro mujeres con diferentes realidades, tuvo el martes su presentación formal y confirmó su estreno para el lunes 16 de septiembre a las 22:15.

“Lo que me atrajo fue hacer una comedia romántica, una telenovela de 'prime time', pero hablando de estos temas que tienen que ver con las nuevas maternidades, 'feminidades' y paternidades, de todas las maneras de amor romántico o de otro tipo”, contó Julieta Díaz en el marco del lanzamiento que se realizó en un local de Puerto Madero y al que asistió el elenco del flamante ciclo.

En esta nueva apuesta de Telefe -sobre una idea original de Erika Halvorsen y Daniel Burman- estas mujeres transgredirán los protocolos de subrogación y decidirán compartir la crianza de la “pequeña Victoria”, quien las interpelará y las desafiará al amor. En esta historia, las protagonistas encontrarán un vínculo sanador que no vendrá dado por la maternidad sino por la relación que construirán las cuatro, alrededor de la hija de todas.

La llegada de Victoria traerá, además, una historia de amor para cada una de sus madres, de la mano de Luciano Castro, Facundo Arana, Daniel Hendler y Nicolás Francella.

En la presentación se proyectó parte del primer capítulo del ciclo.“Pequeña Victoria“ comienza con el nacimiento de una beba, que unirá los caminos de estas cuatro mujeres, Jazmín (Díaz) es una ejecutiva exitosa de casi 40 años que subrogó -de manera clandestina- el vientre de Bárbara (Pérez) para poder ser madre, sin que el embarazo perjudique su carrera corporativa en pleno ascenso. Bárbara, por su parte, alquiló su vientre a cambio de una remuneración que le mejore su calidad de vida.

Al entrar en trabajo de parto, pide un auto para ir a la clínica y así conoce a Selva (Estévez), la conductora, que se involucra, la acompaña y decide no separarse de la beba. Selva representa la voz de la experiencia, ya que crió a sus hermanos prácticamente sola. También aparece en la clínica Emma (Mariana Genesio) quien, para sorpresa de todas, será parte fundamental de esta historia.