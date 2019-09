Berrettini, semifinalista en un enorme partido

(Desde Nueva York).- Menos partidos, un poco menos de movimiento de simpatizantes, pero la misma adrenalina que da un Grand Slam. El cuadro de varones y damas está en la última parte, también en dobles. Están los Juniors jugando segundo ronda, hoy pasó el argentino Alejo Lingua, categoría 2001. Ya está entrenando Gustavo Fernández.



Italiano rendidor

Mateo Berrettini, se metió en su primera semifinal. Tiene un gran físico, pegada poderosa y un banco numeroso que lo alentó todo el partido, entre ellos el técnico de Copa Davis, Corado Barazzutti. La peleó desde abajo, tuvo que remontar un set adverso, lo pasó a ganar y cuando parecía que se llevaba el cuarto, tuvo punto para partido, pero se le encogió el brazo, y apareció el moreno francés, que hizo jugar mucho al público y logró empatar el set y llevarlo a un tie break. La verdad que fue muy emotivo siempre en arriba Berrettini, Monfils echando el resto y equivocándose con su saque, hizo 4 dobles faltas casi seguidas, dos en la muerte súbita. Era tanta la tensión, que por eso cuando el tiro del moreno francés se fue largo, Berrettini se tiró cuan largo es sobre la pista del Arthur Ashe. Hasta aquí, logró el mayor éxito de su carrera en un Grand Slam. Habrá que estar atento si las casi cuatro horas del partido no le pueden jugar en contra en las semifinales que se juegan el viernes y en las que enfrentará al Peque Schwartzman o a Rafa Nadal, que jugaban anoche al cierre de nuestra edición.

Las semifinales de mujeres se juegan las dos en horario nocturno en el Arthur Ashe, a partir de las 20 hs.:

-Elina Svitolina (UKR) vs. Serena Williams (USA)

-Belinda Bencic (SUI) vs. Bianca Andrescu (CAN) o Elise Mertens (BEL)

En tanto, las semifinales de dobles serán:

- Horacio Zeballos/Marcel Granollers (ESP) vs. Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER)

-Jamie Murray/Neal Skupski (GBR) vs Cabal/Farah (COL)



DIMITROV SACO AL

GRAN ROGER

Fue (3-6 6-4 3-6 6-4 6-2). Pareciera el maleficio de los cuartos de final del US OPEN el año pasado el suizo perdió con John Millman, cuando todos esperaban una semifinal con Novak Djokovic, este año cuando la mayoría pensaba y anhelaba una hipotética final con Rafaela Nadal, el búlgaro jugó su mejor partido en años y Federer no fue Federer, más allá de ganar el primer y tercer set y se fue silbando bajito y terminará una temporada sin cosechar ningún torneo Mayors.



OTRA VEZ EL

MAL TIEMPO

Amaneció muy caluroso Nueva York y con una alta humedad, en algún momento de la tarde el termómetro clavó 30 grados, empezaron a llegar las nubes, comenzó el viento y llegó agua, no mucho, pero si sirvió que se parara el partido entre Monfils y Berrettini, sólo algunos minutos para que se cerrara el techo del Arthur Ashe. Una joya arquitectónica, es el estadio más grande del mundo hecho para ver tenis, caben 23.771 espectadores, la pelota retumba más y cuando llueva y hay tormenta eléctrica la sensación dentro es inigualable.