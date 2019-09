“Ya que sube el boleto, queremos que mejore la calidad del servicio"

Desde hace tiempo el Departamento Ejecutivo Municipal había planteado a los concejales sobre la necesidad de aumentar el boleto del transporte público de pasajeros. Porque con la quita de subsidios por parte del gobierno nacional, además de no tener más el precio diferencial al combustible y de que todos los insumos vinculados con la actividad han sufrido el impacto inflacionario, hacía imposible sostener el boleto a 15 pesos que aún se paga.

Por tal razón y de acuerdo a lo que establece la Ordenanza Nº 5021, el Ejecutivo definió actualizar el costo del boleto del Transporte Público a 25 pesos, que comenzará a regir a mediados de septiembre luego de la autorización emanada desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor (CNRT). En muchas ocasiones desde el sector de la oposición en el Concejo se criticó la calidad del servicio que presta el transporte público e incluso al secretario del área, Daniel Ricotti.

“Ya que aumenta el boleto, queremos que mejore la calidad del servicio, sabemos que por la inflación era necesario actualizar el valor, pero me parece que esto debería ir de la mano con acciones para beneficiar al pasajero", señaló el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti al ser consultado respecto a la decisión de aumentar el pasaje.

“Hace un tiempo el intendente, Luis Castellano dijo que quería tener mejor servicio público de transporte de la Argentina y creemos que nada tiene que ver la actualidad de la prestación con aquel deseo formulado por el Intendente en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo. Nosotros como concejales tenemos y vamos a exigir por todas las cosas que siempre reclamamos, las garitas, la incorporación de nuevos y mejores minibuses, con más recorrido y más frecuencias. Pero somos también consientes de que el servicio no siga generando tantas pérdidas como hasta el momento, y avalamos la decisión de aumentar el boleto de 15 a 25 pesos”, manifestó Viotti.

Al comparar el precio del boleto en Rafaela -ya con el aumento que comenzará a regir a mediados de septiembre-, con otras ciudades como Rosario o Santa Fe, el nuevo monto aun estará por debajo de la media nacional, es decir no es desmedido y obedece a datos concretos justifican la suba.

“Es cierto que el precio al que se va a llevar el boleto de los minibuses está en sintonía con el de otras ciudades, pero insisto, también sabemos que el servicio actual en Rafaela no es tan bueno como lo es en esos otros lugares. Los vecinos nos reclaman muchas veces por la mala prestación. Por ejemplo, cuando sacaron las garitas viejas en barrio Jardín, no las volvieron a colocar y hace meses de esto, por otra parte faltan más líneas y como esto podría nombrar muchas otras falencias. Hace algunas semanas el Intendente dio a conocer la colocación de una garita en un barrio como la gran noticia”, indicó el concejal de la oposición.



SITUACION FINANCIERA

Y CAMPAÑA ELECTORAL

¿Falta de recursos por los excesivos gastos en las campañas? es la pregunta que se hace Viotti. Al hacer referencia a la actual coyuntura de crisis que repercute de manera directa en el municipio rafaelino y en sus finanzas, el concejal opositor expresó: “Nosotros vemos y analizamos la situación y es fácil culpar al gobierno nacional por la falta de recursos, pero también es justo decir que en campaña se anunciaban cosas y programas todos los días y ahora no se ve esa misma actitud. Ni que hablar del asistencialismo que se vio multiplicado en época de campaña y que a mí me da asco en algún punto”.

Por último, Viotti hizo hincapié a las obras que ya anunció la gestión de Castellano se van a hacer de manera más lenta y dijo “los recursos que utilizaron en campaña son los que les sirvió para ganar la elección, pero ahora se ven las consecuencias”.