Inaugurarán dos muestras de artistas rafaelinos Información General 04 de septiembre de 2019 Redacción Por El viernes 6 de septiembre, a las 20, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (CCVM), se inaugurarán dos muestras de artistas rafaelinos. Ambas se podrán recorrer con entrada libre y gratuita de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 16 a 20, y los domingos de 16 a 20.

FOTO CP// MUESTRAS./ Se habilitarán el próximo viernes, 6 de septiembre, a las 20.

El viernes 6 de septiembre, a las 20, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (CCVM), se inaugurarán dos muestras de artistas rafaelinos. Ambas se podrán recorrer con entrada libre y gratuita de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 16 a 20, y los domingos de 16 a 20.

Una de las propuestas se denomina “La Epifanía de Pegaso” y estará expuesta en la sala III del CCVM. Se trata de una exposición de dibujos de dos jóvenes artistas, alumnos del Taller de Plástica para pre adolescentes del Liceo Municipal Miguel Flores.

Mara Amaro, de 15 años, creó a JOHN, una mujer que se dibuja a sí misma disfrazada de hombre. Ella es el personaje principal, pero nadie lo sabe. Juan Cruz Cattera, de 15 años, esconde en sus dibujos de forma obsesiva mensajes ocultos, juega con la posibilidad de diseñar telas. Pinta con mucha pasión jugando con los límites de la oscuridad.

Al respecto, dijo su profesora Lucía Berman: "En el espacio del taller los alumnos conversan permanentemente sobre la presión que sienten en la sociedad, los parámetros de belleza establecidos, las miradas sobre la definición de género, y ponen en juego la diversidad del mismo, cambiando de identidad con personajes del sexo opuesto".

También manifestó que son "dos estilos opuestos, dos personalidades diferentes se encuentran en un mismo espacio, donde compartirán frente al público la mirada fresca de una nueva generación abierta, inclusiva, rupturista y sobre todo, genuina".



Recorridos

Además, en la sala IV del CCVM, el Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi", inaugurará la muestra "Recorridos" de la artista rafaelina Ester López. Una exposición que recorre sus 40 años en la pintura construyendo un estilo propio, íntimo y poético.

Acerca de su trabajo, expresó: "Compongo mis obras teniendo en cuenta el ritmo que crea la repetición de formas, direcciones, contrastes, color. Dípticos y polípticos enfatizan la idea de jugar con la mirada entre el todo y las partes. Construir una estructura nueva me permite develar parte del misterio que me cautiva de una imagen".

"Mis pinturas no reproducen imágenes, crean estructuras nuevas que transmiten el clima del lugar, esa atmósfera que lo envuelve y nos transporta. El sol de la tarde en las montañas, la luz filtrándose entre las copas de los árboles, ritmos de forma y color en las construcciones", agregó.



Mara Amaro

Realiza ilustraciones con distintos programas tales como Autodesk Sketchbook e Ibis Paint, entre otros. Posee la misma capacidad a la hora de dibujar manualmente, logra captar la estructura interna de las personas de una forma innata. Es también una adolescente brillante en la escritura. Su imaginación no tiene fin cuando se trata de crear personajes.



Juan Cruz Cattera

Es un apasionado de la moda, la pintura y el dibujo. Sueña con diseñar estampas. Hace un tiempo que explora con tintas, microfibras y lapiceras, dibujos obsesivos, que en su interior poseen mensajes ocultos. Resultan maravillosos al observarlos con distancia, y aún más increíbles acercándonos a ellos.



Ester López

Estudió dibujo con Julián Usandizaga y pintura con Emilio Ghilioni. Asistió a cursos con Alberto Delmonte, Juan López Taetzel, Manuela Pintos Tezano y Guillermo Fantoni. Analizó obras de Morandi, De Chirico, Juan Grela y Joaquín Torres García.

Participó en muestras individuales, grupales y colectivas, en Rafaela, Rosario, Santa Fe, Necochea, Buenos Aires y Dinamarca. Fue seleccionada en Salones oficiales, en algunos de los cuales obtuvo premios y menciones. Fue delegada del Centro de Artistas Plásticos Profesor Ricardo Merlo ante la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.