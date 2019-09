Canto al inmigrante Sociales 04 de septiembre de 2019 Redacción Por HOY ES EL DIA DEL INMIGRANTE

En la fecha se recuerda a aquellos abuelos "gringos" que buscando otros horizontes dejaron su suelo natal para buscar un mejor destino en nuestro país, aquellos que con esfuerzo, dedicación e incansable trabajo supieron labrar un destino de grandeza para el terruño que los acogió.

Un creador local, Fermín Raúl Rodríguez, nos acercó un poema titulado "Canto al inmigrante" que a continuación reproducimos.



Inmigrante que en tu día/muchos van a hablar de ti,/hoy quiero sumarme a ellos/para expresar mi sentir.

No calculaste distancia/al pensar en otro sol/y llegando a nuestra tierra/la convertiste en crisol.

Al llegar a tu destino/bajaste varias maletas,/llenas de polvo por fuera /y de esperanzas por dentro.

Comenzaste a aprender/y a la vez fuiste enseñando/que el trabajo es un deber/y se puede hacer cantando.

Canta inmigrante en tu yunque/o en tu banco de carpintero,/canta si sos jornalero/o si trabajas la tierra,/canta porque aquí hay comida/canta porque aquí no hay guerra.

Te brindamos lo que había/y supiste comprender,/nos ayudaste a crecer,/nadie lo podrá negar,/y hoy leemos en tu ejemplo/a qué se puede llegar.

Fuiste haciendo una patria/muy lejos de tu país,/aquí echaste raíz/y aunque de un país lejano,/hoy no sos un extranjero:/

ya te sentimos hermano.