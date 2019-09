Hockey, buena jornada de CRAR Deportes 04 de septiembre de 2019 Redacción Por FOTO REVISTA TODO A PULMON TRIUNFO VALIOSO./ Lo logró ante Universitario.

Una jornada casi perfecta en materia de resultados tuvo el sábado el Círculo Rafaelino en la tira ante Universitario de Santa Fe, correspondiente a la sexta fecha del torneo Nivelatorio de la Asociación Santafesina de Hockey. En primera división, las dirigidas por Fabián Montesano se llevaron tres puntos fundamentales pensando en el objetivo de ocupar los seis primeros puestos de la tabla de cara al torneo 2020. Fue por 2 a 0, con goles de Micaela Fenoglio y María Elena Brown. En las demás categorías, fueron todas victorias a excepción del Sub 12.

Este es el detalle: Sub 12: CRAR 1 (Martina Mainero) – Universitario 2.

Sub 14: CRAR 4 (Maitena Romero -2-, Josefina Barrios y Maitena Dubas) – Universitario 1.

Sub 16: CRAR 4 (Sofía Bolea -2-, Guadalupe Vannay y Victoria Peretti) – Universitario 1.

Sub 18: CRAR 7 (Alina Costamagna -3-, Guadalupe Vannay -2-, Abril Beltramino y Pierina Stucky) – Universitario 1.

Reserva: CRAR 2 (Sol Martínez y Agostina Pizzi) – Universitario 1.

Primera: CRAR 2 (Micaela Fenoglio y Elena Brown) – Universitario 0.