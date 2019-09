Bajó el financiamiento a productores en dólares Locales 04 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El financiamiento de los productores agropecuarios que cultivan granos bajó en el último año en dólares y, medido en pesos, repuntó, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Un estudio del economista en jefe de la BCR, Julio Calzada, y de Federico Di Yenno, destacó que al 30 de junio de 2019 el saldo consolidado de la deuda bancaria para el cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras era de US$ 2.163 millones.

En cambio un año atrás esa cifra ascendía a US$ 2.567 millones, lo que implica una caída del 16% en términos interanuales. "Pero otro dato elocuente de la caída del endeudamiento de los productores con los bancos es mirar el stock de deuda total medido en pesos. Este pasó de 74.081 millones de pesos el 30 de junio de 2018 a 91.794 millones a la misma fecha de 2019", sostuvieron los autores del informe.

Señalaron que implica un crecimiento del financiamiento del 24% interanual, "cuando la inflación del período fue del 54% anual aproximadamente (Índice de precios al consumidor)".

"El crecimiento del financiamiento de los productores agropecuarios en el último año estuvo por debajo de la tasa de inflación y muestra la reticencia de muchos de ellos a financiarse con el sistema bancario por las elevadas tasas de interés, especialmente en las operaciones en pesos", consignaron. .

Los analistas evaluaron los préstamos otorgados por el Sistema Bancario Argentino a productores agropecuarios para el cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras.

Utilizaron las estadísticas brindadas por el Banco Central de la República Argentina en su página Web "Estadísticas monetarias y financieras, préstamos por actividad".

En el rubro denominado "Préstamos a productores para el cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras", de acuerdo con la información emitida por el BCRA, en el stock de saldos de esta categoría se encuentran los créditos otorgados a los productores.

Mientras, "en estos préstamos no se incluye el financiamiento otorgado por bancos a quienes prestan servicios agrícolas, como el caso de acopios y contratistas", indicaron.

Por otra parte, no están computados los préstamos y canjes directos celebrados entre acopios, cooperativas y casas de corretaje con productores agropecuarios. "El Banco Central aclara que no se incluye en esta categoría los préstamos de títulos valores ni préstamos de efectivo con garantía de esos valores que pudieran haber otorgados los bancos a los hombres de campo", indicaron.