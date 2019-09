Explosión en un taller de empresa de colectivos Policiales 04 de septiembre de 2019 Redacción Por EN GENERAL PAZ AL 300

Siendo aproximadamente las 11:00 de la mañana de ayer un foco ígneo se produjo en una empresa de transporte de colectivos de nuestra ciudad, afortunadamente sin lesionados graves ni daños mayores que lamentar.

Todo ocurrió en los galpones que la empresa Etar posee en calle General Paz al 300, barrio Sarmiento de nuestra ciudad, donde funciona su taller.

LA OPINION dialogó con Ariel Michelod, encargado de la firma, quien nos relató que en momentos en que empleados se encontraban trabajando en la reparación de una pérdida del tanque de combustible de uno de los coches ocurrió una explosión del mismo, que se hallaba vacío.

El tanque poseía una “pinchadura” por lo que luego de ser detectada la misma, se procedió a vaciar el mismo y lavarlo con agua. No obstante algunos restos gaseosos del gasoil habrían permanecido en su interior.

En momentos en que los empleados se encontraban soldando la “pinchadura” ya detectada, esos gases que aún permanecían provocaron lo que los bomberos llaman una “deflagración”, es decir que el material no resistió provocándose una explosión de los restos gaseosos.

Esta alcanzó después unos aerosoles depositados en el lugar, todo lo cual provocó una detonación que pudo escucharse en ese sector que limita los barrios Alberdi y Sarmiento.

El foco pudo ser combatido eficazmente por los mismos empleados en un principio hasta que momentos después llegaron los Bomberos Zapadores de la Unidad Regional V.

Afortunadamente, como ya se dijo, sólo uno de los empleados fue derivado al sanatorio Nosti para un chequeo médico, aunque según la fuente citada el mismo no presentaba ninguna lesión de gravedad.

Poco después arribó al lugar personal de Protección Vial y Comunitaria, GUR y uniformados de la Unidad Regional V.