Schwartzman ante Nadal por la noche

(Especial para LA OPINION, desde Nueva York). Otra jornada magnífica, sol a pleno, cielo totalmente celeste, 27 grados la temperatura, pareciera que no se quiere marchar el verano de Nueva York. Jornada de cuartos de final en singles caballeros, damas y dobles. También siguen jugando los Juniors y se vieron las primeras prácticas del tenis adaptado en sillas de ruedas.

Peque vs. Rafa: la vara muy alta le tocó al argentino, no se puede hacer futurología, en un partido de singles son dos que entran a la cancha, uno enfrente del otro, los dos tienen, en principio, idénticas posibilidades. Schwartzman viene jugando muy bien, está confiado y la moral por las nubes, lo demostró contra Zverev, claro que esta noche, en el imponente Arthur Ashe, enfrente lo tendrá a Rafael Nadal, candidato en todos los torneos, en un Grand Slam más todavía. Nunca le pudo ganar el Peque en las veces que se enfrentaron, en total fueron 7, la última éste año en el Master de Indian Wells (6-3 y 6-1). Pero por qué no soñar que este partido rompe la racha del español. Todo se irá dilucidando a partir de las 21 horas. El de Manacor, hincha del Real Madrid y el de Capital Federal, hincha de Boca.

Medvedev es cosa seria: al parecer no tiene un buen genio, estaba distanciado con el público del US OPEN, había tenido algunos contrapuntos en partidos anteriores, ayer después del partido con Wawrinka, pareciera que recompuso esa ruptura cuando pidió perdón a los simpatizantes. Pero más allá de esto, hay que decir que este ruso de 23 años, residente en Monte Carlo, juega como los grandes, tiene todos los golpes, variedad infinita de alternativas para enfrentar un partido, defiende bien, ataca bien y maneja los tiempos como pocos. Quizás su debe está en el saque (en el partido con el suizo cometió muchas dobles faltas).

Pareció que no estaba bien físicamente, incluso pidió atención médica, le vendaron completamente el muslo izquierdo, pero eso no le impidió ganar en 4 sets 7-6, 6-3, 3-6 y 6-1. Un rival de temer, candidato a estar en la final del domingo, ahora espera por su rival en semifinales, Federer o Dimitrov.

Una de cal, otra de arena: Más allá de la derrota un buen torneo de Mayer/Sousa, se quedaron en cuartos al perder con la pareja alemana Krawietz/Mies 7-6 y 6-4. Los que siguen, ya instalados en semifinales de dobles, son Horacio Zeballos/Marcel Granollers que le ganaron a Marach/Melzer(AUS) 7-6 y 6-4. En semifinales serán rivales, justamente de los alemanes, los verdugos de Mayer/Sousa, Krawietz/Mies.

Por la otra parte del cuadro están los colombianos Farah/Cabal, que juegan hoy su pase a semifinales.

Cuadro de damas: en el primer partido de cuartos de ayer, Elina Svitolina (UKR) le ganó a Johana Konta (GBR) 6-4 y 6-4. Espera rival del partido entre Serena Williams/Qiang Wang (CHI), que jugaban al cierre este edición. En la jornada de hoy se completan los restantes partidos de cuartos, Belinda Bencic (SUI) vs. Donna Vekic (CRO) y Bianca Andreuscu (CAN) vs Elise Mertens (BEL).

Asistencia récord de público: desde el comienzo del cuadro principal (lunes 26 de agosto) hasta el fin de semana del Día del Trabajo (lunes 2 de septiembre), hubo un ingreso de 540.333 personas, la más alta para el torneo en sus primeros 8 días. El récord anterior fue de 538.266, establecido en el 2018.