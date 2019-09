Procesaron al "Nochero" Mario Teruel por drogas Policiales 04 de septiembre de 2019 Redacción Por POR SIEMBRA Y CULTIVO DE MARIHUANA

SALTA, 4 (NA). - El músico y exintegrante de "Los Nocheros" Mario Teruel fue procesado por la justicia salteña por siembra y cultivo de marihuana y además se le trabó un embargo por 500 mil pesos.

En las últimas horas, el Juzgado Federal N° 2 de Salta, a cargo del juez federal Antonio Medina, resolvió procesarlo sin ejecución de prisión domiciliaria, luego de que la investigación determinara que el músico tenía entre siete y nueve plantas de marihuana en su casa.

Trascendió que las plantas que fueron encontradas en la casa del ex Nochero durante una inspección ocular realizada en el marco de la causa contra su hijo Lautaro Teruel, imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, serían para consumo personal, aunque la justicia no descartaba por el momento otras hipótesis.

La resolución judicial, y según informó la prensa local, fue apelada por la defensa de Teruel y también por la fiscalía que lleva adelante la investigación.

Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones de Salta la que deberá resolver si confirma o no el procesamiento del músico.

"Estoy tranquilo, esperando que se aclare todo esto para poder volver a cantar. No me interrogaron nada, yo expliqué lo que tenía que explicar. Fue muy largo. Obvio que es de consumo personal. Todo el mundo sabe. Eran 7 plantas, las uso para mi salud", había comentado ante la prensa Teruel en agosto pasado cuando se presentó a declarar ante la justicia.