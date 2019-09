Fernández: "Nunca hay que darse por ganador"

BUENOS AIRES, 4 (NA).- En medio de su gira por España y tras el holgado triunfo en las primarias, el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, subrayó ayer que "nunca hay que darse por ganador" y remarcó que "hay que mantenerse tranquilo". "Nunca hay que darse por ganador, hay que quedarse tranquilo", sostuvo el dirigente peronista en el marco de una clase sobre comunicación política que encabezó en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Acompañado por el diputado nacional Felipe Solá y el dirigente del Grupo Callao Miguel Cuberos, el postulante presidencial brindó una charla de dos horas de duración acerca de "Cómo acercar la política a la ciudadanía: una perspectiva de las campañas electorales".

La ponencia del ex jefe de Gabinete, que se desempeña como profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA), forma parte de un seminario sobre "Gestión Pública y Asesoramiento de imagen" que dicta la casa de altos estudios madrileña.

A la vez, ese seminario integra un programa del Master de Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política que ofrece la Universidad Camilo José Cela, cuyo consejo asesor está integrado por el ex presidente Eduardo Duhalde y sus pares de México Vicente Fox y de Colombia Ernesto Samper.

Fernández también mantuvo una reunión de alrededor de 35 minutos con la CEO del Banco Santander, Ana Botín, en la que delineó cuáles serán los ejes de su propuesta de gestión para aplicar en la Argentina en caso de que ratifique el triunfo en las elecciones generales del 27 de octubre, mientras que la empresaria ibérica ratificó el plan de inversiones y los puestos de trabajo que tiene la entidad bancaria en el país.



CON BORRELL

Por otra parte, Fernández cenó el lunes por la noche en Madrid con el ministro de Asuntos Exteriores español y futuro jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en el marco de una visita a España que se convirtió en una oportunidad para entablar contactos políticos de alto nivel, de cara a un eventual triunfo electoral el próximo 27 de octubre.

Fernández tiene una mirada crítica sobre el tratado de libre comercio, de ahí que la posibilidad de que gane la presidencia en octubre hizo sonar algunas alarmas entre los socios del bloque europeo. España, tanto durante el gobierno del conservador Mariano Rajoy, como del socialista Pedro Sánchez, ha jugado un papel clave para impulsar el acuerdo alcanzado a finales de junio, que el presidente Mauricio Macri celebró como un logro de su gestión.

Sin embargo, Fernández transmitió tranquilidad a Borrell, quien próximamente dejará su cargo en España para convertirse en el Alto Representante de la Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea. El aspirante opositor dejó claro que pretende reforzar la relación con España y la UE, siempre desde una perspectiva amplia y en la búsqueda de un "equilibrio", especialmente en lo que respecta a los intercambios comerciales entre ambos bloques.

El candidato del Frente de Todos había cuestionado el acuerdo entre el Mercosur y la UE, alcanzado luego de 20 años de negociaciones, e incluso advirtió que de llegar a la presidencia revisaría lo pactado por Macri. No obstante, su victoria en las PASO por 15 puntos de diferencia sobre el presidente Mauricio Macri lo llevó a moderar su posición.

A Borrell le transmitió que sus críticas no implican que vaya a bloquear el tratado, sino que pretende garantizar a los argentinos que el acuerdo es "equitativo", dijeron fuentes conocedoras del encuentro.

La reunión sirvió también para repasar la crisis de Venezuela, en la que el gobierno de España intenta jugar un papel de facilitador de un acuerdo que permita una salida "dialogada" al conflicto entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro.



REFORMA LABORAL

El secretario general del sindicato La Fraternidad, Omar Maturano, reveló ayer que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto fernández, le transmitió a la CGT que "no habrá" una reforma laboral en un eventual gobierno suyo.

"Con Alberto planteamos cuatro puntos (que preocupan a la CGT). Con respecto a la reforma laboral nos dijo que no habrá una. En tanto a la reforma previsional, dijo que de existir será mejor para los jubilados", remarcó el también dirigente de la CATT (Confederación de Trabajadores del Transporte).