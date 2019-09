Premio Nobel de Economía cuestionó a Macri y al FMI Nacionales 04 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, advirtió ayer que el gobierno de Mauricio Macri cometió los "mismos errores" que llevaron a la crisis del 2001 y cuestionó el "excesivo endeudamiento y el gradualismo" de su política económica.

Krugman consideró que el Gobierno "debería haber devaluado y recortado el déficit fiscal rápidamente en lugar de recurrir al financiamiento externo". Añadió que en los primeros años de su gestión, el gobierno de Macri recurrió al "gradualismo" para cerrar el déficit, para lo cual se recostó en el financiamiento externo, primero de los mercados, y luego del Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Al opinar sobre la actual crisis, el premio Nobel de Economía señaló que "al final todo lo que hizo fue cavar un pozo más profundo, con un gran aumento de la deuda externa y desacreditando a los reformadores neoliberales", apuntó.

Krugman consideró que Macri aplicó una respuesta "de libro de texto" para resolver lo problemas heredados, es decir una "consolidación fiscal más la depreciación de la moneda", de modo que una mejora en las exportaciones permita compensar la caída de la demanda interna.

"Pero Macri no pudo o no quiso morder la bala, no estaba dispuesto a soportar el rechazo de los grandes recortes presupuestarios", señaló el economista a través de la red social de Twitter. Agregó que Macri no quiere "permitir una rápida depreciación del peso, tanto por el impacto inflacionario en un país con historial de inflación, como por la deuda en dólares".

"En cambio, recurrió a más préstamos extranjeros y eso fue posible al principio, por la luna de miel con los mercados y luego por el masivo apoyo del Fondo Monetario Internacional", señaló.

Krugman dijo que que la política aplicada por Macri "es increíblemente cercana al guión de 1998-2001; sin ley de convertibilidad, pero aún errores de política similares, y una habilitación similar de esos errores por parte del FMI".

El economista responsabilizó también por la crisis a la ex directora ejecutiva del FMI Christine Lagarde y funcionarios del organismo, porque "todos los involucrados realmente, deberían haber sabido, que el acuerdo no solucionaba el problema económico argentino".