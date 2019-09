Banco Central planchó al dólar, que cerró a $ 58,48 Nacionales 04 de septiembre de 2019 Redacción Por En el segundo día con restricciones cambiarias, el Banco Central controló al dólar. Pero la incertidumbre hunde bonos en la Argentina y en Wall Street.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Banco Central logró ayer contener el dólar con ventas directas y una tasa por encima del 85%, por lo que la moneda norteamericana cerró a $ 58,48 para la venta. Así, la divisa experimentó un avance de sólo 7 centavos frente al inicio de semana.

En Banco Nación operó a $ 57 mientras la cotización más elevada fue expuesta en Banco Macro a $ 60. En el sector mayorista fue ofrecido a $ 55,98, con lo que retrocedió dos centavos frente al lunes. El volumen negociado en el segmento de contado fue limitado al llegar tan sólo a US$ 426 millones.

Se trató de la primera rueda con control de cambios en la que se llevaron a cabo operaciones en Wall Street, ya que el lunes hubo feriado en los Estados Unidos. En ese escenario, el organismo que conduce Guido Sandleris no realizó las habituales subastas, sino que participó con intervenciones en el segmento de contado, lo cual fue complementado con una elevada tasa de política monetaria, cuyo promedio diario quedó en 85,732%. A ello se sumaron las ventas por parte de entidades financieras oficiales y una mayor oferta de los exportadores tras la disposición de la autoridad monetaria dada a conocer el domingo.

Tal como lo anticipó, el Banco Central continuó con su estrategia de mantener los movimientos del billete lo más limitados posibles, aunque al modificar el mecanismo y no poner en marcha licitaciones, no se puede estimar cuánto es lo que vendió, aclararon operadores.

El día anterior, la divisa había retrocedido a $58,41 en lo que fue el primer día de vigencia del cepo parcial anunciado el fin de semana. Sin embargo, las expectativas estaban posicionadas en lo que pudiera ocurrir este martes, cuando la plaza norteamericana retomara las actividades.

En tanto, las reservas internacionales del Banco Central registraron una baja de US$ 995 millones, según datos oficiales. La autoridad monetaria indicó que este martes, en el segundo día con control de cambios, finalizaron en US$ 52.149 millones. De ese modo, experimentaron una caída de US$ 995 millones frente al inicio de semana, mientras que sólo en los dos días hábiles de septiembre acumularon una merma de US$ 1.949 millones.



DOLAR BLUE Y

CONTADO CON LIQUI

En tanto, este martes el dólar blue expuso una leve baja y fue ofrecido a $63 en la city, por lo cual la diferencia con el tipo de cambio oficial se ubicó en torno a los $4,50. El Contado Con Liquidación, utilizado por empresas que ahora no pueden adquirir dólares por las restricciones del Banco Central, subió $64,30.



EN LA BOLSA

La Bolsa de Comercio porteña se desplomó ayer por fuertes pérdidas en acciones energéticas y financieras, que llegaron a caer más de 17 por ciento en la segunda jornada con control de cambios. El índice S&P Merval se desbarrancó 11,9%, hasta las 23.079,32 unidades, y tocó así su menor nivel en dos años.

Según operadores, en la Bolsa porteña impactó de manera negativa la posibilidad de que MSCI revise clasificación de Argentina como "emergente" y el hecho de que el proyecto de ley de reperfilamiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional se demore. En lo que va del mes, el S&P Merval registró una caída de 6%; mientras que a lo largo del año acumuló una merma de 23,6%. .

En el inicio de semana, primer día de control de cambios pero feriado en los Estados Unidos, la Bolsa se había recuperado 6,45% con poco volumen de transacciones. Sin embargo, este martes el índice líder terminó en el terreno negativo por un marcado desarme de posiciones por la incertidumbre política y económica junto a un escenario internacional complejo dado principalmente por las renovadas tensiones entre los Estados Unidos y China.



WALL STREET

La incertidumbre sobre la política económica del próximo gobierno de Argentina y la perspectiva de un default han disparado la volatilidad de los activos del país y afectado su valor, destacaron ayer analistas de Wall Street. El control cambiario impuesto por el presidente Mauricio Macri para proteger el peso luego de que éste perdiera casi 30% frente al dólar en agosto, tras el revés electoral sufrido en las primarias, ha espantado a los inversores.

Los mercados internacionales ya asimilaron la sorpresa de las primarias que tornan extremadamente difícil la reelección de Macri y acercan a la victoria al presidenciable Alberto Fernández, un peronista de centro-izquierda y duro crítico del programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), y a su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner.

Pero queda "una pregunta abierta" que genera gran incertidumbre y está provocando volatilidad: "¿Qué tipo de política económica tendremos en el próximo gobierno?", dijo a la AFP Tiago Severo, analista de Goldman Sachs en Nueva York. Y si gana Alberto Fernández, ¿qué pasará "en particular con el compromiso de equilibrio fiscal, de responsabilidad monetaria (...) el tratamiento de la deuda, la relación con los acreedores internacionales"?, se preguntó.

El control cambiario ha presionado a la baja a todos los activos de Argentina, como bonos o acciones, ya que los inversores son más reacios a invertir en el país cuando hay "un riesgo de default muy grande, independientemente de las elecciones", explicó Severo.