Orellana: “los chicos son los más perjudicados”

Durante el fin se semana se produjo un robo de grandes consideraciones, destrozos y vandalismo en el comedor del Club Sportivo Norte de nuestra ciudad, situado en calle Jaime Ferré al 300. En la ocasión, sujetos desconocidos ingresaron al comedor de la institución, donde robaron elementos y destrozaron gran parte de las instalaciones, llevándose un TV, indumentaria y distintos elementos de valor para los chicos que a diario concurren a la institución.

Juan Orellana, vicepresidente del club y muy dolido por lo sucedido, habló con los medios locales acerca de lo acontecido, afirmando que “la verdad que estamos muy tristes por este gran daño que nos han causado, no solo en la parte material, sino también en lo espiritual y en lo humano. Nos han pegado donde más nos duelen, que es el comedor de los niños. Por ahí pasa la indignación y el enojo más que nada. Pero de a poquito lo estamos digiriendo, tratando de comenzar de nuevo. Esto es como comenzar de cero, porque no solamente se han llevado garrafas, sino también ollas, quemadores, mercadería, cubiertos y elementos de trabajo que se usan a diario, como ser pelotas, camisetas de los chicos, medias. A medida que van pasando las horas y los días, vamos descubriendo que nos están faltando cada vez más cosas, como un equipo de música que tenían las mujeres que cocinan. Estamos tratando de reorganizarnos, de volver a empezar de nuevo y creo que con la ayuda de la gente y de la sociedad rafaelina en sí lo vamos a poder lograr. Nos han llamado gente de otros clubes para brindarnos su apoyo y ponerse a disposición de nosotros”.

Al consultarlo cómo se enteraron del hecho y cuando pasó, el dirigente agregó que “sucedió el último domingo en horas de la mañana. Personalmente, vine temprano al club porque tenía que entrenar el Sub 14 de la Liga Rafaelina, así que llegamos, abrí el portón, justo llegaron los profes de ese seleccionado liguista y cuando ingresamos nos encontramos con la policía de la comisaría 13, con la policía científica, etc. Ver todo eso y el destrozo que habían hecho y todo el daño que nos habían causado, de romper todo y ver todo tirado, que era lo que se le daba a diario a los chicos, eso fue lo que más nos entristeció. Como lo dije en varias entrevistas que nos han hecho, acá los más damnificados y perjudicados son las criaturas. Pero gracias a Dios, ayer -por el lunes- estuvimos trabajando con Claudio y gracias a Dios los chicos pudieron tomar su copa de leche. No les pudimos cocinar porque no tuvimos los elementos como para poder hacerlo, pero de a poco estamos tratando de juntar lo que nos hace falta como para poder darle la comida a los chicos. Eso nos fortalece y nos da fuerzas para seguir en esto, que es lo más importante del club, la contención, la inclusión, de darle lo mejor que tenemos a los chicos”.

Por último, haciendo alusión a los posibles responsables de este robo, Orellana opinó que “han muchos comentarios al respecto, pero esperemos dar con los autores o los ladrones. Por ahí, lo más triste es que se trata de gente que ha comido en este comedor, gente que ha jugado en el club y eso también nos duele mucho, ya que es tu misma gente la que causó este daño. Nos va a llevar un tiempo bastante largo hasta que nos acomodemos. En estos días teníamos que afrontar el torneo El Negrito, que es el evento más importante que tiene la institución para recaudar algo de dinero, y de manera conjunta con la CD del club hemos decidido postergarlo por la falta de pelotas que tenemos”.



“QUE SE HAGA JUSTICIA”

Por su parte, Claudio Oroná, el presidente sportivense, opinó que “ya nos habían robado anteriormente una vez cuando ingresaron a la zona de vestuarios, pero en esa ocasión se habían llevado botines nada más”. Y en relación a la situación judicial, acotó que “hicimos la denuncia correspondiente y la policía quedó en avisarnos si encontraban algo. Por ahora no se ha encontrado nada, así que esperemos que pronto se haga justicia”.