Inferiores: En la Sur, Bochazo se quedó con el Clausura de Novena Deportes 04 de septiembre de 2019 Por Martin Ferrero A una fecha del final los de San Vicente festejaron el título en la categoría más chica. Todo lo ocurrido y lo que se viene en las dos zonas de la Primera B.

FOTO FACEBOOK HAY CAMPEÓN. / El equipo de Novena de Bochófilo Bochazo que se quedó con el Clausura de la Zona Sur.

El torneo Clausura de Primera B en Divisiones Inferiores de Liga Rafaelina de Fútbol juega sus últimas fechas y se van definiendo los diferentes campeones. El último fin de semana Bochófilo Bochazo logró quedarse con el título de Novena División, recordando que una semana antes La Hidráulica había festejado en Octava. Resta definir que sucederá con la Sexta, liderada por Florida y Sportivo Santa Clara con 23 puntos, pero llega Atlético María Juana (21) con chances. En Séptima sucede algo similar pero todo depende exclusivamente de Santa Clara, único puntero con 23; atrás vienen Florida (22) y Bochazo (22).

Por el lado de la zona Norte, en Sexta lidera Tiro Federal (17) pero llegan con posibilidades Ramona (15), Ataliva (15), Moreno (14) y Aldao (14). En Séptima, Moreno es puntero con 21, seguido por Humberto con 19 y Ramona con 18. En Octava sucede algo similar con los siguientes clubes: Ramona (21), Moreno (20) y Humberto (18). En Novena, Humberto (22), Ramona (19), Moreno (19).

A continuación, todo lo ocurrido y lo que se viene en la definición:



ZONA SUR



Sexta División: Sp. Santa Clara 4 (Uriel Zanabria x 2 y Luka Burdisso) vs Zenón Pereyra 0, Atlético Esmeralda 2 (Ezequiel Moreyra y Ezequiel Navarrete) vs Talleres María Juana 2 (Alejandro Flores y Agustín Bonino), Atlético María Juana 2 (Emiliano Perren y Gerónimo Lauxmann) vs San Martín de Angélica 1 (Mario Villenim), Bochófilo Bochazo 1 (Luciano Díaz) vs Libertad Estación Clucellas 0, Deportivo Josefina 0 vs La Hidráulica 2 (Rodrigo Caballero y Jonathan Guía).



Séptima División: Sp. Santa Clara 3 (Joaquín Bocco x 2 y Efraín Zanabria) vs Zenón Pereyra 0, Atlético Esmeralda 0 vs Talleres María Juana 2 (Tomás Airasca y Lisandro Stuber), Bochófilo Bochazo 5 (Ian Martín x 2, Luciano Díaz x 2 y Matías Guri) vs Libertad Estación Clucellas 0, Deportivo Josefina 0 vs La Hidráulica 5 (Tomás Visconti, Lucas Reartes x 3 y Lucas Rodríguez). A Atlético María Juana le dieron los puntos ya que San Martín de Angélica no presentó la divisional



Octava División: Sp. Santa Clara 4 (Juan Suppo x 2, Nahuel Barrientos y Francisco Cabrera) vs Zenón Pereyra 0, Atlético Esmeralda 0 vs Talleres María Juana 1 (Máximo Godoy), Atlético María Juana 3 (Damiano Jaime x 2 y Ramiro Jaime) vs San Martín de Angélica 0, A Bochófilo Bochazo le dieron los puntos ya que Libertad Estación Clucellas no presentó la divisional, Deportivo Josefina 1 (Diego Herrera) vs La Hidráulica 1 (Lautaro Benítez).



Novena División: Sp. Santa Clara 0 vs Zenón Pereyra 3 (Andrés Mendoza x 2 y Santino Cabrera) , Atlético María Juana 1 (Marcos Schemberger) vs San Martín de Angélica 2 (Matías Geesse y Bautista Muller), Bochófilo Bochazo 2 (Agustín Ocampo y Lautaro Cabral) vs Libertad Estación Clucellas 0, Deportivo Josefina 0 vs La Hidráulica 1 (Lucas Franco). A Talleres María Juana le dieron los puntos ya que Atlético Esmeralda no presentó la divisional.



Novena Especial: Deportivo Josefina 2 (Arian Sanabria y Elías Wolf) vs La Hidráulica 0.



Próxima fecha (11° y última): Libertad Estación Clucellas vs. Deportivo Josefina, San Martín de Angélica vs. Bochófilo Bochazo, Talleres María Juana vs. Atlético María Juana, Zenón Pereyra vs. Atlético Esmeralda, Florida de Clucellas vs. Sportivo Santa Clara. Libre: La Hidráulica.



ZONA NORTE



Sexta División: Argentino de Humberto 1 (Pablo Gómez) vs Deportivo Tacural 2 (Blas Romero x 2), Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Edgaro Ñañez) vs Argentino Vila 0, Moreno de Lehmann 0 vs Independiente Ataliva 0, Sportivo Roca 0 vs Deportivo Aldao 0, Dep Bella Italia 0 vs Deportivo Ramona 1 (Laureano Gazzola).



Séptima División: Tiro Federal de Moisés Ville 0 vs Argentino Vila 0, Moreno de Lehmann 2 (Nahuel Bett x 2) vs Independiente Ataliva 0, Sportivo Roca 0 vs Deportivo Aldao 3 (Edgar Retamar y Julian Spahan x 2), Dep Bella Italia 1 (Juan Galarza) vs Deportivo Ramona 2 (Gabriel Battaglino y Leandro Sandrone). A Argentino de Humberto le dieron los puntos ya que Deportivo Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Argentino de Humberto 4 (Bautista Alasia, Axel Villarruel y Gianfranco Grande) vs Deportivo Tacural 0, Tiro Federal de Moisés Ville 3 (Isaac Onysiv x 2 y Agustín Farías) vs Argentino Vila 3 (Denis Mercil x 2 y Brian Ramallo), Moreno de Lehmann 5 (Fernando Turquetti x 2, Yoel Barberis y Alvaro Farías x 2) vs Independiente Ataliva 1 (Mateo Ponzetti), Sportivo Roca 1 (Mateo Cassina) vs Deportivo Aldao 0, Dep Bella Italia 0 vs Deportivo Ramona 1 (Ignacio Veliz).



Novena División: Argentino de Humberto 4 (Stéfano Mezzadri x 2, Bautista Graff y Fabricio Grande) vs Deportivo Tacural 0, Tiro Federal de Moisés Ville 0 vs Argentino Vila 1 (Nicolás Pérez Ingaramo), Moreno de Lehmann 1 (Lucas Ferrero) vs Independiente Ataliva 0, Dep Bella Italia 0 vs Deportivo Ramona 5 (Emanuel Molina x 2, Dylan Ludueña, Máximo Balbo y Santiago Sarra). Al Dep. Aldao le dieron los puntos ya que Sp. Roca no presentó la divisional.



Próxima fecha (9° y última): Deportivo Ramona vs. Argentino de Humberto, Deportivo Aldao vs. Deportivo Bella Italia, Independiente Ataliva vs. Sportivo Roca, Argentino Vila vs. Moreno de Lehmann, Deportivo Tacural vs. Tiro Federal de Moisés Ville.