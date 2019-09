Adelantos en Primera Deportes 04 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El próximo fin de semana se disputará la carrera del TC en Rafaela y la actividad de la Primera A y C quedará suspendida, no así la de la Primera B. Anoche se confirmó que la tercera fecha del Clausura se jugará de la siguiente manera:

Viernes 6/9: Zona Sur: 22 hs. Bochazo vs Atlético (MJ), Sp. Santa Clara vs Libertad EC; 22.30 hs. Zenón Pereyra vs Esmeralda; Domingo 8/9: 15.30 Dep. Josefina vs La Hidráulica. Libre: San Martín.



Zona Norte: Viernes 6/9: 22 hs. Moreno vs Vila, Arg. Humberto vs Independiente Ataliva, Domingo 8/9: 15.30 hs. Independiente San Cristóbal vs Tiro Federal; 17 hs. Dep. Aldao vs Sp. Roca.