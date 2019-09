Atlético, con la cabeza en Quilmes

La semana de trabajo que tiene por delante Walter Otta es larga, recién el próximo lunes se volverá a presentar Atlético de Rafaela en la Primera Nacional y esto le da la posibilidad de trabajar, probar alternativas de cara al choque ante Quilmes.

De ver a los que menos minutos han sumado en el torneo y así ir ganando en confianza. Es por esto que este miércoles la ‘Crema’ jugará un amistoso ante Unión de Sunchales con un equipo alternativo. El mismo se llevará a cabo en Sunchales y Atlético irá con: Tagliamonte; Paredes, Niz, Telechea, Speck; Copetti, Alderete, Britos y Quinteros; Stracqualursi y Acosta.

Atlético y Quilmes estarán cerrando la cuarta fecha del torneo, juego que irá el lunes 9 a las 21.05 (televisado por TyC Sports).



EJARQUE, EL ÁRBITRO



En la jornada de ayer se dieron a conocer las designaciones arbitrales y el encuentro entre Atlético de Rafaela y Quilmes será dirigido por Emanuel Ejarque.

Todo el programa: Zona A: Viernes 6/9: 15.30hs Barracas Centra vs Estudiantes de Buenos Aires (Luis Lobo), 21.05 hs. (TV) Deportivo Morón vs Belgrano de Córdoba (Bruno Bocca). Sábado 7/9: 15.30hs (TV) Atlanta vs Estudiantes de Río Cuarto (Pablo Dovalo), 21.00: Temperley vs Alvarado (Héctor Paletta). Domingo 8/9: 16.00hs Ferro Carril Oeste vs Mitre (Julio Barraza), 16.00hs Platense vs Brown (PM) (Mariano González), 17.30hs Independiente Rivadavia vs Nueva Chicago (Nelson Sosa), 16.00hs Agropecuario vs San Martín de San, Juan (Ramiro López). Zona B: Sábado 7/9: 13.05 hs. (TV) All Boys vs Defensores de Belgrano (Yamil Possi), 15.05 hs. (TV) Almagro vs Sarmiento (Nazareno Araza)15.30hs Villa Dálmine vs Gimnasia Mendoza (Andrés Gariano), 20.05 hs. (TV) Instituto vs Chacarita (Yael Falcón Pérez). Domingo 8/9: 16.00hs San Martín-Deportivo Riestra (Leandro Rey Hilfer), 21.05 (TV) Gimnasia (J) vs Tigre (Diego Ceballos). Lunes 9/9: 20.30hs Santamarina vs Brown de Adrogué (Gastón Suárez), 21.05 (TV) Atlético de Rafaela vs Quilmes (Emanuel Ejarque).



INFERIORES DE AFA



Este miércoles se estarán presentando las tres categorías menores de Atlético de Rafaela en el certamen de Inferiores de AFA de la Primera Nacional. La Séptima (9hs), Octava (11 hs.) y Novena (13 hs.), recibirán a Quilmes en el Autódromo. Estos juegos, correspondientes a la fecha 6, se adelantan debido a la carrera del TC, el próximo fin de semana.



COMPLETARON LA FECHA



Ayer se cerró la fecha 3 de la Primera Nacional con la victoria de Atlanta por 2-0 como visitante de Ferro y el empate 1-1 entre Chicago y Platense. El gol del 'Calamar' lo anotó Gastón Suso, exAtlético de Rafaela.