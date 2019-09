Sunchales: lo asaltaron con un arma de fuego Policiales 04 de septiembre de 2019 Redacción Por VIOLENTO SUCESO: LE PEGO CON TUMBERA EN LA CABEZA

Siendo las 20:00 del lunes, en la esquina de las calles Tucumán e Italia de la ciudad de Sunchales –barrio Sancor-, agentes de la Comisaría 3ª observaron a un sujeto que mostraba una herida sangrante en la cabeza, además de una fractura en un dedo de su mano derecha y escoriaciones varias en distintas partes de su cuerpo, por lo que más tarde recibió atención médica en el SAMCo sunchalense.

El herido –identificado como Emanuel T.- expresó que un sujeto –de quien dio sus características físicas- le había robado, y que dejó abandonada una gorra en el lugar de la agresión.

Declaró también que él resistió el robo y se había trenzado en lucha cayéndose ambos al piso y que luego este lo había golpeado con un arma tipo “tumbera” que portaba en la cabeza y el cuerpo en reiteradas oportunidades.

De acuerdo a la víctima, el delincuente logró como botín una mochila que contenía un teléfono celular marca Samsung Galaxy J5 Prime, una billetera con su DNI, una tarjeta de débito bancario, un carnet de obra social, la suma de 300 pesos en dinero en efectivo, y una cédula de motocicleta. Declaró asimismo que el malviviente vestía una campera de color rojo, banco y negra.



DETENCION

Así las cosas, los servidores de la ley se hicieron presentes en una propiedad ubicada en la Cortada Molina al 600 donde vive Edgardo C., alias "Viejarda", poseedor de abultados antecedentes penales, pero no se hallaba en el lugar.

No obstante –de acuerdo a lo adelantado asimismo por LA OPINION Online-, una vecina permitió se lleve a cabo una requisa domiciliaria.

En ese contexto le fue mostrada la gorra secuestrada y la campera usada por “Viejarda” y al ser consultada sobre si pertenecía a Edgardo C., respondió afirmativamente, por lo cual fueron incautadas.

En conocimiento de lo ocurrido, la fiscal en turno Dra. Gabriela Lema dispuso que se lleve a cabo la detención de "Viejarda" por el delito calificado provisoriamente como “robo calificado doblemente agravado por el uso de arma”.



DETIENEN A TRES

JOVENES POR ROBO

En la primera media hora de ayer -00.30-, efectivos de la Comisaría 3ª de Sunchales intervinieron en un caso de robo por escalamiento y encubrimiento, contabilizado en un inmueble sito en el cruce de las calles Pasteur y Bolívar, en el barrio 9 de Julio de esa ciudad, conocido como “La Coca”.

Resultó damnificado un vecino llamado Tomás L. al que le robaron un televisor led de 52” marca Daewoo y dos cajones y medio de cervezas Santa Fe y cinco botellas Heineken, resultando autores Franco A. (19), Claudio Agustín C. (19), y Gabriel Alan R. de 17 años; los dos primeros detenidos que se habían escondido en una propiedad ajena.

Para cometer la acción delictiva los detenidos sacaron una reja y rompieron los vidrios de una ventana, además de ejercer violencia en la cerradura de una puerta lateral.

Lo malhabido fue recuperado por la Policía, en tanto que siendo las 2.20 la fiscal en turno Dra. Lorena Korakis dispuso que se le inicie causa por “encubrimiento por receptación dolosa” a los mayores de edad.

Por su parte, la Dra. Cecilia Doro, secretaria del Juzgado de Menores dispuso que le inicie causa por el delito de “robo calificado por escalamiento”, y se haga entrega del menor de 17 años a su progenitora.