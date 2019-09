Millón de jubilados cobrarán un adicional de hasta $ 900 Suplemento Jubilados 04 de septiembre de 2019 Redacción Por EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Alrededor de 1,1 millones de jubilados y pensionados de bajo ingresos recibirán con sus haberes de octubre y noviembre un incremento adicional al ya dispuesto por el sistema de movilidad y que se aplica en este mes de septiembre.

El monto extra será de hasta $ 900,28. De esta manera, el ingreso que cobrarán los pasivos alcanzados por esta medida será de $ 13.837,50 (en bruto), en lugar de los $ 12.937,22 (o una cifra algo superior a esa, pero inferior a los $ 13.837,50), que es el haber mínimo que quedó definido para el período de septiembre a noviembre, tras aplicarse un aumento de 12,22% respecto de los haberes de agosto. Además, con el cobro del ingreso del décimo mes del año recibirán otra suma, en este caso de hasta $ 54, correspondiente a un reajuste por los ingresos del mes pasado.



SUBA ADICIONAL

Las subas adicionales se darán por la aplicación de la garantía legal que establece que los haberes no pueden ser inferiores al 82% del salario mínimo, vital y móvil, para el cual se dispuso una suba de 35% que se hará efectiva de manera escalonada durante tres meses: agosto (en forma retroactiva), septiembre y octubre.

El haber garantizado para los jubilados de la Anses rige desde 2018 y es válido para quienes se jubilaron tras haber hecho al menos 30 años de aportes al sistema previsional. La medida deja al margen a quienes obtuvieron su prestación a través de la adhesión a un plan de moratoria y, para ellos, el haber mínimo de este mes y de los dos siguientes será, tal como ya estaba previsto, de $ 12.937,22.

Según la resolución 6 del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, el ingreso más bajo que puede cobrar un trabajador de jornada completa quedó establecido en $ 14.125 para agosto, en $ 15.625 para este mes y en $ 16.875 para octubre.

Esas subas determinan que, en el sistema jubilatorio gestionado por la Anses deban revisarse los haberes vigentes en el período, para definir si se activa la cláusula de garantía del 82%.

En este caso, el ajuste del salario para el mes de agosto indica que en ese mes los jubilados alcanzados por este beneficio debieron haber cobrado no menos de $11.582,50, cuando el haber mínimo fue de $11.528,44. La diferencia, según explicaron en la Anses, será pagada con los ingresos de octubre. En ese mes, además, el salario mínimo, vital y móvil subirá a $16.875, con lo cual el número equivalente al 82% (es decir, $13.837,50) quedará por arriba del menor ingreso percibido por los pasivos ($12.937,22).

Y, entonces, deben abonarse los $900,28 que surgen de la diferencia entre ambas cifras. Este último monto es el que recibirán quienes estén cobrando la mínima, en tanto que verán aumentados sus ingresos en cifras menores a esa quienes perciban mensualmente entre $12.937,22 y $13.837,50.



EN DICIEMBRE

En diciembre, los haberes jubilatorios tendrán un nuevo incremento por movilidad, que será de 8,74%. Entonces, el ingreso mínimo general será de $ 14.067. Si el salario mínimo sigue entonces en $ 16.875, el haber mensual ya superará el 82% y no habrá aplicación de la cláusula de garantía. (Fuente: Silvia Stang - La Nación).