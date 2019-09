Menor fue entregado al padre, y luego atacó a policías

Cercana la hora 2:30 de esta jornada, personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V de Policía, en la esquina de las calles Beltramino y E. Oliber observaron a dos sujetos en sospechosa actitud, mostrando sus rostros cubiertos a fin de no ser individualizados.

Al acercarse los servidores de la ley a dichas personas, fueron insultados.

Y al ser consultados sobre su presencia en el lugar, respondieron que no iban a contestar "porque a ustedes no les interesa".

ARRIBO DE UN PADRE

En ese escenario se observó el arribo de un automóvil Renault 19, y quien lo conducía se bajó dirigiéndose hacia los policías haciendo todo tipo de ademanes.

Consecuentemente, se solicitó a dicho ciudadano que se detenga y el pedido fue acatado, en tanto se concretó el arribo de agentes de la Agrupación Cuerpos de la UR V de Policía.

Así las cosas, el automovilista gritó "qué le están haciendo a mi hijo. El no hizo nada, siempre lo mismo con ustedes. Me tienen cansado. Porque no van a agarrar a los que roban".

Se trató del progenitor de Carlos Benjamín M., de 16 años de edad, residente en la calle Beltramino al 900, quien finalmente fue puesto al cuidado de su padre posterior a un trámite llevado a cabo en el efector público local.



Por otra parte, Kevin Ezequiel T., de 17 años de edad y domicilio en un sector de la denominada Villa Sur barrio Esperanza, tras lo acontecido en el Hospital fue trasladado hasta su domicilio y entregado a una tía.

AGRESION A PIEDRAZOS

No todo quedó allí en cuanto a la acción policíaca, dado que al salir del Hospital (donde ambos menores fueron llevados a los fines que determina la ley tras las detenciones), cuando el pibe de 17 años era llevado hacia su domicilio se observó que desde el Renault 19 bajó Carlos Benjamín M., y recogió varias piedras que arrojó hacia un patrullero, escapando finalmente del lugar.