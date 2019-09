La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela solicitó asistencia al Concejo Locales 03 de septiembre de 2019 Redacción Por El presidente de la Asociación y el Jefe de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela, junto a otros integrantes de la entidad, presentaron un informe al Concejo Municipal sobre la difícil situación económica por la que atraviesa la institución. Entre otras cosas, pidieron que avance el proyecto del bloque de Cambiemos, que solicita destinar un 1,5% de los ingresos de la Tasa Municipal a dicha Asociación.

VISITA AL CONCEJO. Los bomberos piden el 1,5% de la Tasa Municipal para su Asociación.

Después de la reunión de comisión, que es habitual en el Concejo los lunes, los ediles mantuvieron un encuentro con integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela, que había sido solicitado para explicar la compleja situación económica financiera que afecta a esta institución sin fines de lucro y que desde años mantiene un compromiso social y de bien público muy importante.

En la reunión desarrollada en el sexto piso del Palacio Municipal, estuvieron presentes Miguel Gómez, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Andrés Baldessari, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Rafaela entre otros representantes de la entidad.

El objetivo fue reimpulsar el tratamiento del proyecto de ordenanza elaborado por el Bloque de concejales de Cambiemos que propone destinar el 1,5% de la Tasa Municipal a esta Asociación que hoy por hoy lo requiere con urgencia, y que en su momento había manifestado la extrema necesidad de contar con un ingreso anual, no dependiendo exclusivamente de rifas o subsidios de los gobiernos de turno.

“Nosotros habíamos pedido una reunión con el Concejo para saber en que situación está el proyecto que presentó el concejal (Hugo) Menossi, por eso queremos avanzar porque para nosotros es fundamental poder conseguir esta ordenanza para poder subsistir y que el cuartel no siga en decaimiento como está pasando ahora mismo”, señaló Gómez al ser consultado por la situación que describió ante los concejales.

“Lo que estamos planteando es que este recurso que nos asignarían, en caso de aprobarse la ordenanza, sería para la compra de todos los elementos que se utilizan para la lucha contra el fuego: equipos estructurales, guantes, cascos, equipos de respiración autónoma que lo protegen al bombero de no respirar monóxido de carbono o algún otro químico y pueda rescatar a una persona y salvarle su vida. Nosotros subsistimos a partir de nuestros socios, algún subsidio o convenio y nada más”, advirtió el presidente de la Asociación.

En las exposiciones que hicieron los representantes de la Asociación, se dejó en claro que cada mes la situación es más crítica, que la semana pasada el municipio depositó los 42.000 pesos del alquiler del edificio que alquila el cuartel, -esto a partir de un convenio firmado entre la Asociación y el Estado local- pero que por la inflación el contrato fue actualizado a 48.000 pesos. Además, afirmaron que la provincia no brinda ningún aporte y las industrias tampoco.

Los ediles escucharon cada uno de los planteos y se comprometieron en analizar el proyecto de Cambiemos para poder dar respuestas, ante tan grave descripción de la realidad formulada por los miembros de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela.