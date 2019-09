Lifschitz, en el acto del Día de la Industria Locales 03 de septiembre de 2019 Redacción Por “Santa Fe tiene un sistema productivo basado en pequeños y medianos empresarios que aún en condiciones muy adversas, como las que se atraviesan, siguen parados pensando en proyectos de inversión”, dijo el gobernador.

FOTO PRENSA GOBERNACION PRESENTE. El gobernador de Santa Fe formó parte del acto que se desarrolló en la capital provincial.

El gobernador Miguel Lifschitz participó este lunes en la ciudad de Santa Fe, del acto con motivo del Día de la Industria Nacional y el 96° aniversario de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF). "Estamos en un escenario complicado para celebrar el Día de la Industria pero vale la pena que en un momento difícil del país y de la economía ratifiquemos el compromiso con un proyecto industrial para la Argentina”, indicó Lifschitz. “Hace casi 100 años nacía esta institución en un momento distinto, con un impulso, una idea, un proyecto de desarrollo industrial que se fue consolidando a lo largo de varias décadas en la Argentina y que se fue perdiendo en algún momento de la historia, por allá en los años 60, y a partir de allí, salvo en esporádicos intervalos, nunca más se tuvo un proyecto industrial consistente, articulado, de futuro, con visión estratégica y moderno, que permitiera capitalizar las enormes posibilidades que brinda la Argentina en materia de recursos naturales, de recursos humanos y también de capital empresario que, afortunadamente, en esta provincia en particular, lo tenemos en grandes proporciones”. “Tal vez por ello, más allá de los avatares de políticas económicas neoliberales que durante distintos momentos de la historia contemporánea gobernaron este país, aún se siga teniendo un entramado industrial tan importante y tan competitivo, y capacidad para volver a repensar un proyecto de futuro. Está claro de que se necesitan grandes acuerdos, no solamente para reconstruir la economía sino para reconstruir el tejido social de la Argentina. Y la preocupación de todos nosotros es que vemos lejos esos acuerdos porque no aparecen todavía los liderazgos que estén comprometidos con el diálogo, el acuerdo, la concertación y una visión de futuro para el país”, afirmó Lifschitz.



“SIGUEN DE PIE”

“Por eso es urgente de que se establezca un marco de acuerdos básicos para el futuro de la Argentina y esperemos que después del resultado electoral de octubre, cualquiera sea, ello pueda ocurrir”. “Santa Fe puede exhibir con orgullo, que se puede mirar la realidad con mayor tranquilidad. Le atraviesan los problemas generales de la Argentina pero es una provincia donde no entró la grieta, donde desde hace décadas hay convivencia política, diálogos, acuerdos, concertación entre el gobierno y la oposición, y un trabajo constructivo en la Legislatura. Ocurre lo mismo en la relación entre el gobierno provincial y los gobiernos locales, más allá de las lógicas diferencias y discusiones que son propias de la convivencia democrática”. “Santa Fe tiene un sistema productivo basado, fundamentalmente, en pequeños y medianos empresarios, agropecuarios, industriales, de servicios y de tecnología realmente muy competitivo, muy arraigados al territorio, con una gran capacidad de resiliencia para resistir todos los avatares de la economía y que aún en condiciones muy adversas, como las que se atraviesan, siguen parados, siguen de pie, manteniendo sus fuentes de trabajo, siguen pensando en proyectos de inversión”, aseguró.

Lifschitz agregó que “en este tiempo hemos tratado de acompañar a la actividad privada estableciendo marcos permanentes de diálogo y concertación. En ese marco, el Consejo Económico y Social (CEyS) ha sido un instrumento fundamental para discutir y analizar la coyuntura y para establecer estrategias de futuro. El CeyS nos permitió elaborar un proyecto que llamamos Acuerdo por la Innovación y el trabajo que terminamos el año pasado y que, lamentablemente, la coyuntura económica no nos permite retomarlo en el presente; pero allí están las líneas de trabajo fundamentales que tendremos que retomar, apenas se ordene un poco la macroeconomía nacional”. “Hemos trabajado en la concertación en materia tributaria, que es fundamental, porque no solamente hay que tratar de reducir el impacto tributario sobre el sector productivo sino, sobre todo, dar previsibilidad a la estrategia, a las políticas tributarias. Y eso lo hemos hecho a partir de la Comisión de Análisis Tributario, que funcionó durante estos cuatro años mediante reuniones permanentes, donde cada uno de los proyectos de modificaciones tributarias que enviamos a la Legislatura provincial, han sido debatidos previamente”. “Promovimos e incentivamos el financiamiento del sector productivo hasta que el nivel de las tasas del mercado lo permitieron; pusimos muchos recursos para alentar y fomentar el financiamiento accesible, particularmente para el sector industrial; priorizamos la transferencia de tecnología del sector científico a la industria, a través de nuestra agencia de Ciencia y Tecnología, con inversiones muy importantes. Santa Fe es la única provincia de la Argentina que, de su propio Presupuesto, invierte en desarrollo tecnológico para alentar el trabajo de los equipos de ciencia y tecnología de la provincia, en relación al desarrollo de actividades productivas y de innovación tecnológica”, aseguró. “Trabajamos mucho en los parques industriales y en la inversión en infraestructura en general, priorizando aquella infraestructura que tiene que ver con el desarrollo productivo. Por eso, muchas de las inversiones realizadas están en lugares de poca densidad demográfica, donde creemos que la actividad económica es fundamental para sostener el desarrollo actual y para promover mejores condiciones futuras”. “Y también priorizamos la educación como proyecto integral de inclusión social y, al mismo tiempo, como herramienta para formar recursos para las nuevas demandas del mercado laboral. Se han incorporado más de 100 carreras terciarias y, a pesar de que la matrícula de los niveles universitario y terciario se mantiene estable en el país desde hace unos años, en Santa Fe se incrementó un 65% en los últimos 10. Esto tiene que ver con un estímulo para que los chicos, una vez finalizado el ciclo secundario, continúen con carreras terciarias en sus localidades de origen, de acuerdo con las necesidades productivas de cada una de las regiones”.



CONFORME

Finalmente, el gobernador afirmó que “estamos conformes con lo realizado. Por supuesto, hay cosas que pudieron haberse hecho mejor o que no tuvimos tiempo de concretar, pero podemos sentirnos tranquilos de que todo lo que dijimos que íbamos a hacer lo pusimos en marcha, aun en condiciones macroeconómicas y climáticas muy adversas durante estos cuatro años”. “El saldo es positivo y deja un capital muy importante para el futuro y para el próximo gobierno, al cual le auguramos el mayor de los éxitos porque su éxito será también el nuestro. Si la provincia sigue adelante y muchas de las políticas que hemos puesto en marcha se convierten en políticas de Estado, resultarán un éxito para la provincia”, concluyó.



PRESENTES

Del acto, celebrado en la sede de la Unión Industrial de Santa Fe, participaron también, los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, de Infraestructura y Transporte, José Garibay, y de la Producción, Alicia Ciciliani; el diputado provincial, Julio Garibaldi; el concejal Emilio Jatón; el secretario de Industria, Agregado de Valor e Innovación, Carlos Pighin; y el presidente del Aeropuerto Metropolitano de Santa Fe, Santiago Amézaga. Además, estuvieron, el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral; y los presidentes de la Federación Industrial de Santa Fe, Víctor Sarmiento; de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Ulises Mendoza; de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti; y del Parque Industrial de Sauce Viejo, César Carrilero Núñez, entre otras autoridades.



LA CELEBRACIÓN

Desde 1941 se recuerda aquel 2 de septiembre de 1587 cuando zarpó del fondeadero del Riachuelo, que hacía las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio rumbo al Brasil. Paradójicamente, se eligió un hecho delictivo, un episodio de contrabando ocurrido en el territorio que hoy conocemos como la República Argentina y que entonces pertenecía al Virreinato del Perú. En cuanto al aniversario de la creación de la Unión Industrial de Santa Fe, los primeros antecedentes se remontan al año 1921, a través de la Sociedad de Industriales, de Construcciones y Afines, convertida en 1923 en la actual Unión Industrial de Santa Fe. Estos años de existencia marcan una riquísima vida institucional que ha transcurrido en el marco de los profundos cambios que ha experimentado el mundo, el país, la región y particularmente la actividad industrial.