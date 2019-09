El Banco Central aseguró que el sistema financiero está "sólido"

BUENOS AIRES, 3 (NA).- El presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, afirmó ayer que el sistema financiero está "sólido" y dijo que los ahorristas tienen "todos sus dólares disponibles" para retirarlos. Sandleris consideró que el próximo presidente "deberá trabajar en construir consensos básicos" para consolidar la estabilidad financiera y cambiaria. Agregó que las medidas tomadas por el Banco Central buscan "crear un paraguas cambiario para transitar de la mejor manera la incertidumbre del proceso electoral". Sandleris pidió construir "consensos básicos" entre las fuerzas políticas, al advertir que "no es normal que una elección presidencial genere esta volatilidad".

"Hay que construir consensos básicos en nuestro país, no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin acuerdos políticos como el equilibrio fiscal, para que no queden bajo un manto de dudas en cada elección", señaló. Dijo que esos consensos deben girar sobre el equilibrio fiscal, "tener una moneda sana y hacer más competitiva a nuestra economía para integrarnos al mundo deben ser políticas cuya continuidad no quede bajo un manto de dudas en cada elección".

En una conferencia de prensa, Sandleris dijo que la política económica "no puede oscilar como un péndulo de extremo a extremo. Aseguró que el sistema financiero está "sólido" y buscó llevar tranquilidad a los ahorristas al señalar que "tenemos todos los dólares que están depositados".

"En el segmento en dólares, aproximadamente la mitad de los depósitos están resguardados en el Banco Central, disponibles enteramente para las entidades y el resto está como liquidez en los bancos o prestado a exportadores, sin riesgo cambiario", explicó el funcionario.

Al referirse a los depósitos, dijo que "están estables y la liquidez sigue siendo grande, y confió en que las medidas adoptadas "permitirán reducir la volatilidad y así proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas". Admitió que la volatilidad financiera de las últimas semanas generará un "aumento de la inflación en agosto y septiembre, y sabemos que ello implica más pobreza". Dijo que el "paraguas cambiario" aplicado por el Gobierno "ayuda para destinar menos reservas para lograr la estabilidad cambiaria".

Destacó que este lunes, en el primer día de vigencia de las restricciones cambiarias, la intervención del BCRA en el mercado cambiario fue "nula" y señaló que las medidas afectan "a sólo 26 mil ahorristas", que compran más de US$ 10.000 por mes. Explicó que se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias para todos, sean personas físicas o jurídicas, y no se afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes. Agregó que las empresas no podrán comprar dólares para atesorar, que no hay ninguna restricción para el pago de importaciones o deudas registradas a su vencimiento.

Por último, Sandleris afirmó que las medidas "no reemplazan a la estricta política monetaria que venimos implementando", aunque señaló que se negociarán con el FMI nuevas metas "que deben estar de acuerdo con el actual contexto económico".