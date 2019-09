La 34, una deuda de la política Editorial 03 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En medio de una coyuntura electoral, el Gobierno nacional destacó recientemente los avances de la transformación en autopista del Ruta Nacional 34 "en el corazón de Santa Fe". Enredada en los procesos electorales de 2015, 2017 y ahora también 2019, la obra parece dar pasos hacia adelante solo si hay que ir a votar, cuando de alguna manera se plebiscita una gestión, en este caso de la Nación.

Más allá que la presencia fresca en la región de un ministro de la Nación y de un funcionario de alto rango de Vialidad Nacional, lo cierto es que en el contexto de un ambicioso proyecto lo que se hizo es muy poco pero además no se puede utilizar, es decir que no hay beneficio alguno para aliviar el tránsito en la región y aumentar la seguridad vial. Ni siquiera moverá la aguja cuando se habilite la circulación en un tramo de seis kilómetros entre Susana y Angélica, según se prometió hace escasos días.

Los gobiernos locales y las instituciones de la sociedad civil de Rafaela y de otras localidades han insistido en los últimos años ante la Nación para que se reanude la obra. Por h o por b no hubo respuestas positivas, solo se indicó que la reconversión del proyecto de autovía a autopista consumió todo el tiempo de la gestión, así como también ponerse de acuerdo con la contratista por el presupuesto. Muy poco por parte del Estado y puntualmente de los servidores públicos de turno, desde el Presidente hacia abajo, para mejorar la calidad de vida de la gente. Decenas de siniestros viales con consecuencias trágicas tiñen de rojo una obra que está en los papeles pero no se hace. Personas que perdieron la vida por choques en la Ruta 34 entre Rafaela y Sunchales o en jurisdicción de Susana porque los funcionarios se olvidaron de una ruta del interior. Solo recordaron volver sobre ella este 2019 electoral. La referencia es para el Gobierno nacional aunque no hay demasiadas diferencias respecto a los otros niveles de Estado, o alguien se olvidó de la aceleración del gasto público por parte del Gobierno provincial y de municipal en el primer semestre de este año de cara a las elecciones santafesinas. Desde esta perspectiva, la misma tijera se utilizan en todos lados.

Desde Vialidad Nacional se indicó la semana pasada que la transformación en autopista de la ruta 34 se desarrolla a lo largo de un tramo de 45 km entre Angélica, es decir el cruce de la Ruta Nacional 19, y Rafaela, una de las regiones agroindustriales más importantes del país. Tras dar detalles de cada trabajo que se lleva adelante a lo largo del tramo, menciona los avances en la variante oeste a Rafaela, un nuevo tramo de 17 km de autopista que ya cuenta con gran parte de las calzadas finalizadas y a la espera de la pavimentación final de la última capa de rodamiento y de las banquinas.

Se cita en el parte de prensa declaraciones de Patricia Gutiérrez, administradora general de Vialidad Nacional, que dijo que por su impacto y potencial, esta obra es una de las más esperadas por los vecinos de Santa Fe. Se trata de una infraestructura fundamental para mejorar la calidad de vida de los santafesinos y al mismo tiempo dinamizar uno de los principales polos productivos de la Argentina.

Más de 7.300 usuarios por día se beneficiarán con esta obra una vez que se inaugure a partir del financiamiento del Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, por más de 7.800 millones de pesos. En ese momento, habrá aplausos generalizados. ¿Pero alguien tiene certezas de cuán cerca está?

Este Editorial se cierra citando un artículo del diario La Capital de Rosario del martes Martes 11 de Agosto de 2009, en la que se indicaba que luego de que el Occovi -el extinguido ente regulador de los concesionarios privados de las autopistas metropolitanas y las rutas nacionales- autorizara una modificación de los pliegos, la construcción de la traza de la autovía sobre la ruta 34 se iniciaría por la cabecera ubicada en Rafaela y no en la zona sur, próxima a Rosario a la altura de la A-012, como se había fijado originalmente. En ese momento, hace una década, el titular provincial de Vialidad, Jorge Placenzotti, estimaba que las obras "se harán desde 2010 en la cabecera del departamento Castellanos y tres años más tarde en el tramo más próximo a Rosario". Se incluía también un informe de Vialidad Nacional sobre el tránsito medio diario anual en el 2008 sobre la ruta 34S: entre la A-012 y Totoras pasaron 6.600 coches promedio, mientras que entre la Ruta 19 y Rafaela circularon 5.204.

Leyó bien, la obra estaba pensada para iniciarse en el 2010. Transcurrió todo el segundo mandato del gobierno kirchnerista, y prácticamente toda la gestión de Cambiemos. Apenas se hicieron un puñadito de kilómetros. Evidentemente es una deuda de la política para con la región. Una década pérdida.