Hubo festejos repartidos Deportes 03 de septiembre de 2019 Redacción Por El sábado se jugaron tres finales del Absoluto. Novena especial fue para Atlético, en octava Peñarol y en quinta Ben Hur.

FOTO PRENSA BEN HUR QUINTA DIVISION./ Ben Hur es el campeón Absoluto.

El sábado se jugaron las finales del Absoluto de Primera A de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina, en tres categorías como esta programado. El estadio "Agustín Giuliani" fue escenario de las consagraciones de Atlético en novena especial ante Ferrocarril del Estado, por 2 a 1; de Peñarol ante la Crema en octava por 1 a 0; y de Ben Hur sobre Atlético en quinta división por penales 4 a 1, tras igualar 0 a 0 el período reglamentario.

De esta manera, ya queda todo listo para disputar el último tramo de competencia de la temporada que serán las Copas de Oro y de Plata. En la primera estarán Atlético, Unión, Ferro, Libertad y Ben Hur, mientras que en la de Plata jugarán Peñarol, 9 de Julio, Brown de San Vicente, Quilmes, Sportivo Norte e Independiente de San Cristóbal. En cada torneo jugarán a dos ruedas, por puntos y estas serán las primeras fechas:

Copa de Oro: Libertad vs. Ben Hur y Ferro vs. Unión. Libre Atlético.

Copa de Plata: Independiente vs. Quilmes; Sp. Norte vs. Brown y 9 de Julio vs. Peñarol.



NOVENA ESPECIAL

Atlético: Algarbe; López, Demonte, Musso, Rodriguez, Nazzi, Gramaglia, Zehnder, Weissen, Pérez y Dominino. Sup: Fagnola, Elsener, Aimar, Gonzalez y Toloza. DT: Luis Trossero.

Ferro: Sandoval; Ledesma, Gómez Díaz, Mancilla, Ferreyra, Ibarra, Santiago Córdoba, Soffietti, Luciano Córdoba, Ortega y Cassina. Sup: Granero, Vega, Minora, Valiente y Morel. DT: Joaquín Alassia.

Goles: Francisco Gramaglia y Tomás Pérez (AR); Luciano Córdoba (F).



OCTAVA DIVISION

Atlético: Barbi; Galván, Gerlero, Ojeda, Carballo, Martinoli, De Micheli, Ostertag, Gattolin, Quinteros, Albuatti. Sup: Parola, Boidi, Williner, Sebastián Gómez y Manuel Gómez. DT: Luis Trossero.

Peñarol: Birchner; Berli, Mendoza, Sanmartino, Sosa, Suarez, Bork, Farias, Alessio, Bonifacio y Wattier. Sup: Milanesio, Riberi, Vera, Sosa y Sequeira. DT: Eduardo Molina.

Gol: Enzo Wattier (P).



QUINTA DIVISION

Atlético: Roggero; Gassman, Flores, Allemann, Mian Cainelli, Gottero, Zilli Mascherano, Cellemerini, Puebla, Meza y Spinardi. Sup: Caciutto, Martinez, Rivas, Krenz y Leineker. DT: Franco Mendoza.

Ben Hur: Quinteros; Rodriguez, Mandrile, Cerda, Sosa, Carballo, Imoberdorf, Bruno, Seguro, De Hoop y Suárez. Sup: Dentis, Costamagna, Lazcano, Oliva y Cretier. DT: Horacio Willener.

No hubo goles. Por penales se impuso Ben Hur 4 a 2. Incidencias: exp. Mian Cainelli (A) e Imoberdorf (BH).