Opcional: algunos bancos trabajaron dos horas más Locales 03 de septiembre de 2019 Redacción Por Desde la Bancaria local se le comunicó a los bancos de la ciudad la medida, opcional, de trabajar dos horas más por las medidas de control del mercado de cambios.

El día después del anuncio de las medidas de control del mercado de cambios, se anunció a nivel nacional que los bancos, a raíz de lo dispuesto por el Banco Central, extendieran dos horas su horario habitual de atención y mantendrán abiertas sus sucursales hasta las 14.15 horas.

La jornada arrancó con incertidumbre en todo el país, pero según pudo averiguar este Medio, la medida no se sintió demasiado en Rafaela.

El titular del gremio local, Roberto Vivas infirmó durante toda la mañana de ayer en cada una de las sedes de la ciudad las dos horas extra que tuvieron el tinte de "opcional". Y, al parecer, prácticamente ningún bando se extendió ese tiempo.

En tanto, la mañana de ayer no tuvo tanta demanda, según algunas apreciaciones y todo transcurrió con normalidad. Además, y según un sondeo, la gente no estuvo al tanto ayer de estas horas extra que debían realizar, en caso de que así lo quisieran, los bancos de nuestra ciudad.

Desde el sindicato La Bancaria, advirtieron ayer que se reunirán con los representantes de las cámaras del sector para definir su posición con respecto a la medida. Pero señalaron que los trabajadores bancarios se atienen a las "instrucciones que reciben de sus empleadores", que son los responsables de su seguridad.