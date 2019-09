Alicia Ciciliani calificó de lógico al “cepo cambiario” Locales 03 de septiembre de 2019 Redacción Por La Ministra de la Producción explicó que es indispensable controlar la venta de un recurso escaso y que no producimos, como el dólar.

Tras participar del acto por un nuevo aniversario de la industria nacional, Alicia Ciciliani calificó de lógico al “cepo cambiario”, al tiempo que sostuvo que la crisis es más “política que económica”.

La Ministra de la Producción indicó a LT9 que el control de cambio es una necesidad “porque somos un país que no fabrica dólares”. "Es materia de primer año", dijo la funcionaria frentista.

Agregó que “hay que darse cuenta que no hay salida si no hay producción y trabajo”. Pidió que los dirigentes de todos los sectores tengan un acto de grandeza para evitar que la crisis siga escalando.