“El sector está complicado”

03 de septiembre de 2019
Por LA PALABRA DE RUBEN BURCKETT

Rubén Burkett, secretario del Centro Comercial e Industria de Rafaela y gerente de Sodecar, también se refirió al día de la insdustria y en qué momento del sector los encuentra en esta jornada de celebración tan especial. “En primer lugar, queremos felicitar a todos los trabajadores de la ciudad y la región más allá de que sabemos que estamos en un contexto difícil. Igualmente, no hay que olvidarse de este día y festejar como un día más y valorar el esfuerzo que vienen realizando la mayoría de las industrias, ya sean pequeñas, medianas o grandes en poder sobrellevar esta recesión, en la defensa de los puestos de trabajo, ya que hay muchos sectores que están muy complicados”.

Posteriormente, al hacer alusión en las medidas que afecta a la industria esta coyuntura económica, teniendo en cuenta la incertidumbre que hay de aquí al futuro, Burkett agregó que “sin dudas que este proceso que se inició después de las PASO es muy complicado, porque se había visto en algunos sectores una mejora en el consumo interno y aparecieron algunas señales que indicaban que se podía exportar mejor. Todos estos vaivenes que se produjeron volvieron a generar una profunda caída en el consumo interno, ya que no es tan sencillo costear debido a que no se sabe con qué dólar trabajar para poder exportar, además de todos los aumentos importantes que se produjeron en materias primas. Es muy alta la incertidumbre y cuesta si le agregamos la situación financiera complicada, con tazas altísimas para poder llevar capital de trabajo, y ni hablar de inversiones, donde hoy prácticamente está todo paralizado. Es un momento muy difícil para la industria”.

No obstante, al trazar un paralelo con el año pasado para el sector, acotó que “los sectores son distintos, pero aclaremos que después de la evaluación fuerte de abril del año pasado se generó una recesión de mercado interno muy profunda. Todas las estadísticas coinciden en que las caídas han sido muy grandes, lideradas por el sector automotor que afecta al sector autopartista como uno de los principales. Algunos sectores se fueron recuperando, como el lácteo, que tuvo alguna mejora, al igual que algunas metalmecánicas. En este sentido, se esperaba alguna recuperación mayor de la parte metalmecánica vinculada al campo, pero más allá de la gran cosecha no traccionó. En julio hubo alguna mejora en el consumo, y después de agosto se volvió a caer. Y en septiembre esperamos otro mes duro. Son muy aislados los sectores que estén mejor que hace un año atrás, es más, diría que son muchos los que están peor que el año pasado.

Para finalizar, en líneas generales, en cuanto a los objetivos de aquí hacia adelante, Burkett detalló que “nosotros, a través de la gremial y de la Comisión de Industria, no estamos reuniendo casi permanentemente, trabajando mucho con nuestra federación provincial que es la FISFE, haciendo los planteos que hoy son básicos, poder recuperar el mercado interno, que nos bajen las tazas de interés para recuperar esa línea, por eso venía pidiendo planes de la AFIP como para regularizar algunas situaciones. En el caso de la provincia, un reclamo viejo es que salga la ley de adhesión a la ley nacional de ART. Ya hemos conseguido que a nivel nacional instalen en nuestra ciudad las comisiones médicas. Por suerte, hace unos días el consejo municipal aprobó que se pueden utilizar los terrenos del ITEC y ahí se van a instalar dichas oficinas. Este es un reclamo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo que por supuesto está dentro de los problemas económicos porque la judicialización que ha tenido ese tema perjudica también a toda la industria en general”.