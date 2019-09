La Planta Piloto de BMW Group trabaja prototipos BMW iNEXT Automotores 03 de septiembre de 2019 Redacción Por Nuevos métodos de prueba digital permiten altos estándares de calidad. Prototipos a realizar utilizando procesos similares a la serie. La producción en serie del BMW iNEXT se lanzará en la planta de Dingolfing de la ciudad alemana de Munich, en 2021.

Con motivo de la producción del prototipo BMW iNEXT, la marca bávara dio a conocer el detrás de escena de su Planta Piloto ubicada en el corazón del Centro de Investigación e Innovación, en Múnich, Alemania. Nuevas innovaciones en los procesos de producción. Los pasos del proceso para la producción en serie se definen y maduran en la Planta Piloto donde los expertos validan todas las funciones del vehículo.

En lo que respecta al BMW iNEXT particularmente, los asociados están utilizando, por primera vez, herramientas digitales completamente nuevas para respaldar operaciones más inteligentes y eficientes que agilizan el proceso. Las primeras carrocerías del BMW iNEXT se ensamblan en el taller de la Planta Piloto. Una vez ensambladas, se someten a controles a través de un radar láser, una tecnología de medición automatizada que identifica rápidamente las características individuales del prototipo sin tener que desmontarlo. Posteriormente, las superficies se examinan más a fondo utilizando un escáner de alta resolución.

La digitalización está abriendo nuevas perspectivas para mejorar los sistemas de producción. Modelos virtuales de trabajadores están ayudando a los expertos en vehículos a definir el proceso de ensamblado desde el comienzo. Incluso antes de que se realicen los primeros prototipos, pueden garantizar que los lugares de trabajo sean ergonómicos y ofrezcan un fácil acceso no solo al interior del vehículo sino también a las diversas partes requeridas para el montaje. Y, cuando se trata de componentes flexibles como mangueras de freno, por ejemplo, los especialistas de la Planta Piloto utilizan un software para simular su comportamiento dentro del vehículo.

Por su parte, los sensores de radar que admiten los sistemas de asistencia al conductor y la conducción automatizada se prueban y calibran en un nuevo equipo de prueba de innovación. Esto garantiza que se puedan instalar en vehículos sin dificultad más adelante, en la producción en serie.

BMW iNEXT es el buque insignia de la tecnología. Con las proporciones y dimensiones de un vehículo deportivo de lujo, una unidad de transmisión eléctrica de quinta generación y sistemas para una conducción altamente automatizada, el BMW iNEXT encarna el futuro del placer de conducir de una manera particularmente completa. En línea con el

futuro sistema de construcción modular de BMW Group, combina las últimas innovaciones en las áreas de diseño, conducción automatizada, conectividad, electrificación y servicios (D+ACES) definidos por la estrategia corporativa NUMBER ONE > NEXT.

El BMW eDrive garantiza un alcance superior a 600 kilómetros. Además, el automóvil está equipado con las

últimas características de conectividad y está diseñado para la conducción automatizada de Nivel 3.

La Planta Piloto de BMW Group está ubicada en el Centro de Investigación e Innovación en Múnich, con otras tres instalaciones asociadas al norte de la ciudad. Con un área total de 100,000 m2, alberga a 850 asociados, que trabajan en hasta seis proyectos de vehículos simultáneamente. Al igual que las plantas de la serie, la planta piloto puede ensamblar prototipos tanto eléctricos como de combustión. Como interfaz entre el desarrollo y la producción, permite que el producto y los procesos de ensamblaje en serie se refinen hasta su madurez, listos para su transferencia a plantas regulares donde se utilizan en la producción en serie. La Planta Piloto comprende un taller de carrocería, así como unidades de ensamblaje, prototipo y construcción de automóviles conceptuales, y el Centro de fabricación aditiva, un centro de excelencia para la impresión 3D.