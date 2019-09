Estudiantes de 5º año en operativo Aprender

La evaluación nacional "Aprender", impulsada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, se realizará hoy en todas las escuelas secundarias del país. En la prueba, la cuarta en forma consecutiva que se realiza cada año, se evaluarán las áreas de Lengua y Matemática, y se espera que respondan 473 mil estudiantes que cursan 5º año en 11.400 escuelas de todo el territorio nacional.

Además, mañana miércoles se evaluará a una muestra representativa de escuelas. En ese caso responderán 21.600 estudiantes en 300 escuelas de todo el país sobre Ciencias Naturales y Educación Ciudadana.

Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Evaluación Educativa, se informó que la evaluación tiene como objetivo "generar información oportuna y de calidad para conocer los logros alcanzados y los desafíos pendientes en el sistema educativo".

Y agregan que "de esta manera se busca aportar insumos que contribuyan al diseño de políticas educativas y la retroalimentación a las escuelas para promover procesos de mejora educativa continua y a disminuir las brechas de inequidad existentes". Se aclaró que "no habrá suspensión de clases, por lo que los estudiantes deberán asistir a la escuela en su horario habitual".

Del "operativo Aprender" participarán 35.450 personas: 942 coordinadores de cabecera, 11.400 directores-veedores, 23 mil docentes-aplicadores, 108 observadores federales.



EN RAFAELA

En la ciudad al igual que en el resto del país este martes todos los alumnos de 5º año de una decena de escuelas secundarias públicas y privadas, serán evaluados en Lengua y Matemática. En tanto este miércoles el Colegio Misericordia fue seleccionado para “el muestreo” que evaluará a los estudiantes de dicha institución en las áreas de Educación Ciudadana y Ciencias Naturales.

La coordinadora del Operativo Aprender en la Regional III de Educación, Prof. Raquel Cardozo, confirmó que llegaron todas las cajas con el material del operativo de evaluación nacional y ya fue distribuido a todas las escuelas secundarias que forman parte del operativo.

“Las expectativas que tenemos tienen que ver con que todo el operativo se desarrolle con normalidad y que el mayor número de alumnos puedan participar. Por suerte no hay amenazas de mal tiempo, ya que aquí también participan las escuelas rurales. Nuestra regional tiene todo organizado, hay cinco cabeceras; una en Esperanza, otra en Sunchales y tres en la ciudad de Rafaela con todas las cajas del operativo y los aplicadores que están dispuestos en cada una de ellas. Creemos que va a ser una jornada muy satisfactoria”, enfatizó Cardozo. Cabe recordar que en 2016 y 2017, las pruebas habían sido aplicadas a alumnos del último año de los niveles primario y secundario, pero en 2018 sólo fueron evaluados los del nivel primario.



ASIGNATURAS

En la prueba de Lengua, según se informó, se evaluará "la comprensión lectora de diversos tipos de textos literarios y no literarios. Se indagará en tres capacidades cognitivas: interpretar, extraer y reflexionar y evaluar".

Los tipos de textos evaluados serán cuentos breves de autores consagrados y textos expositivos de divulgación científica, textos argumentativos extraídos de diarios de circulación masiva e infografías.

En tanto, en Matemática se evaluará una capacidad cognitiva general que es "la resolución de problemas".

"A los efectos de la evaluación se indagará en las capacidades cognitivas incluidas en la resolución de problemas tales como reconocimiento de conceptos y propiedades, resolución de situaciones en contextos intramatemáticos o de la realidad y comunicación en Matemática", se indicó.

En tanto, al día siguiente, llegará el momento de Ciencias Naturales, en donde "se evaluarán las capacidades de reconocimiento de conceptos, comunicación y análisis de situación".

"Los desempeños evaluados indagan en variadas temáticas referidas a los seres vivos, la materia, la energía y el medio ambiente", se señaló.

En tanto, el mismo día, será el turno de Educación Ciudadana, materia en la que los alumnos serán evaluados en "las capacidades de interpretar distintos tipos de fuentes, reconocer hechos, datos y conceptos y analizar situaciones o casos".

Además, se detalló que los contenidos evaluados indagarán en aspectos vinculados con la Constitución de la Nación Argentina, la forma de gobierno, democracia y dictadura, autoridades nacionales, derechos y garantías, derechos humanos, el sistema electoral argentino, aspectos vinculados con identidad, violencia e igualdad de género y discriminación y educación vial.