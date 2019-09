Largas filas para sacar ahorros de los bancos Nacionales 03 de septiembre de 2019 Redacción Por Fuerte pérdida de reservas en el Banco Central.

BUENOS AIRES, 3 (NA).- Largas filas se formaron ayer frente a distintos bancos del centro porteño para poder retirar ahorros en dólares, luego de que el Gobierno dispuso restricciones cambiarias para lidiar con la crisis financiera que golpea al país, lo que provocó una caída de US$ 954 millones en las reservas.

Las reservas retrocedieron a US$ 53.144 millones, de los US$ 54.098 millones que habían sido informados el viernes último, a pesar de que el BCRA no debió intervenir en la plaza cambiaria. Las principales entidades financieras abrieron hasta las 17:00 y algunas hasta sirvieron café y medialunas a clientes que debieron realizar varias horas de cola.

Los ahorristas indicaban la decisión de retirar sus fondos por "precaución" ante la seguidilla de medidas en materia financiera y cambiaria, por la salida de reservas. "Habituados a los descalabros económicos y a perder sus ahorros, los argentinos son capaces de oler una crisis a distancia y las medidas anunciadas por el Gobierno fueron para muchos una señal de alerta", consignó un cable de la agencia Reuters.

En las crisis de 1989/1990 y de 2001/02, miles de ahorristas perdieron su dinero por el congelamiento y confiscación de depósitos. En los bancos atribuyeron la mayor afluencia de gente al nuevo esquema de medidas que se vienen sucediendo en el sistema financiero.

Los clientes se quejaban de las largas filas para sacar el dinero de sus cuentas y también de problemas de los sistemas de banca digital, que en la mayoría de las ocasiones impedían realizar operaciones.

En muchas sucursales bancarias están pidiendo a los clientes avisar el día anterior la intención de retirar sus dólares, para contar con stock suficiente.

Durante la mayor parte de la jornada fue imposible comprar dólares vía homebanking. El argumento de las entidades financieras es que fue necesario adecuar los sistemas al tope de US$ 10.000 mensuales por persona, lo cual requiere un chequeo extra.

Los depósitos totales de los bancos en dólares descendieron de 35.245 millones de dólares antes de las elecciones primarias, a 31.551 millones el 27 de agosto, según el último Informe Monetario del Banco Central.

Una postal del centro porteño fue el incesante ir y venir de los camiones de caudales a las distintas sucursales bancarias, principalmente los vehículos de color amarillo de la firma Prosegur que domina el 58% del mercado.