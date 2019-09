Presidente "irresponsable" Nacionales 03 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El ex viceministro de Economía Emmanuel Alvarez Agis criticó ayer al presidente Mauricio Macri, al señalarlo como "irresponsable" por tomar medidas de control de cambios en forma "tardía", cuando las reservas perdieron 13.000 millones de dólares en dos semanas.

"Me animo a pensar que la propuesta original del actual ministro de Hacienda (Hernán Lacunza) fue la de poner un control de cambios y posponer los pagos de la deuda. Y seguramente Macri dijo originalmente que no al control de cambios", sostuvo Alvarez Agis, uno de los asesores del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Señaló que esa negativa del jefe de Estado al control de cambios, cuando la salida de dólares estaba drenando las reservas del Banco Central, "transformó lo que era una corrida cambiaria en una corrida bancaria".

"Estas decisiones nos han puesto en una situación muchísimo más compleja de la que había después de las elecciones primarias", sostuvo en declaraciones a radio El Destape.

Alvarez Agis se quejó porque desde el resultado de las elecciones primarias, "por un razonamiento absolutamente obtuso por parte del Presidente y completamente irresponsable, esta demora nos costó 13.000 millones de dólares de reservas".