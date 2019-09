Lacunza destacó la reacción del mercado Nacionales 03 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA).- En el primer día de vigencia de las restricciones cambiarias, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, garantizó ayer que los ahorros son "intocables" y destacó la reacción del mercado ante las nuevas medidas, en medio de un retroceso del dólar. El dólar minorista se negoció a 53,32 pesos para la compra y 58,41 para la venta en el microcentro porteño.

Lacunza insistió en que los topes a la adquisición de divisas "no son las medidas que nos hubiera gustado tomar, son de emergencia". Al mismo tiempo, se mostró confiado en las nuevas medidas de control cambiario y aseguró que el Gobierno trabaja para "cumplir con el cuidado de los argentinos".

Al salir de una reunión de Gabinete en Casa Rosada, el funcionario dijo encontrarse "sereno, tranquilo" ante el difícil escenario económico, mientras reiteró que las medidas tomadas por el Gobierno son "incómodas".

Lacunza aseguró que pese al diálogo "fluido" con economistas de la oposición "no hay un cogobierno", al tiempo que descartó que las medidas cambiarias hayan sido consensuadas.

El funcionario sostuvo que el Gobierno tiene "diálogo abierto con todos los actores de la oposición", pero aclaró que las medidas anunciadas este domingo "no fueron consensuadas", aunque "sí compartidas en un dialogo institucional".