Respaldo de Lavagna

BUENOS AIRES, 3 (NA).- El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, avaló ayer las nuevas medidas económicas implementadas por el Gobierno, al considerar que "las autoridades del Ministerio de Hacienda han demostrado una capacidad de reconocer" la situación que atraviesa la Argentina, aunque resaltó que "se tuvieron que haber tomado antes".

"Aceptar la realidad siempre es beneficioso. Es malo trabajar sobre la base de ilusiones, de discursos y de políticas que, en realidad, no responden a lo que está pasando", sostuvo el dirigente opositor. Lavagna se expresó de esta manera al participar, junto a su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, de un encuentro en el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.

Al salir de la reunión, el candidato presidencial evitó opinar sobre el precio actual del dólar, que durante la jornada cotizó entre los 63 y los 59 pesos, pero señaló que la divisa debería "tener un nivel que tome en cuenta cuál es la productividad y la competitividad promedio de la Argentina".

Por otra parte, el economista sostuvo que "era evidente" que las políticas que venía implementando el oficialismo iban "a terminar generando algo como lo que se está viviendo". "La deuda que se ha tomado en los últimos años ha sido muy importante, particularmente en un país cuya economía está parada porque, quizás, en un país con economía en crecimiento podría ser más soportable", explicó.



HELLER, TAMBIEN

A su modo, el titular del Banco Credicoop Carlos Heller, brindó su apoyo al reperfilamiento de los vencimientos de deuda y el reciente control de cambios dispuesto por el Gobierno. "Las medidas que habían tomado eran tardías pero correctas en vista del fracaso de todas las políticas llevadas a la práctica, pero incompletas porque no tomaban medidas vinculadas al control de cambios. Este gobierno no cree en estas políticas, las va tomando cuando no tiene más remedio", dijo.