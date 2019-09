En la UIA preparan un plan desarrollista

BUENOS AIRES, 3 (NA).- El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, admitió ayer que la decisión del Gobierno de aplicar controles sobre el mercado de cambios es "incómoda", pero la justificó al señalar que permitirá "llevar calma" a la cotización del dólar. "Es una medida incómoda en lo que era nuestro programa económico, pero de alguna manera intenta llevar calma para que el proceso electoral no genere una mayor volatilidad", enfatizó el funcionario.

Sica se expresó así al participar de un acto por el Día de la Industria en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En ese marco, el ministro resaltó que los controles "garantizan a la población la accesibilidad a sus depósitos y además, que puedan seguir comprando dólares, aunque algunas limitaciones". A su criterio, el control cambiario busca evitar "el impacto de una devaluación en los precios".

Por su parte, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, anticipó que la entidad se encuentra elaborando propuestas que presentarán a los candidatos presidenciales y que tienen como objetivo “reiniciar el desarrollo de Argentina”. En su discurso ante más de 500 dirigentes industriales, Acevedo hizo hincapié en el Plan Productivo sobre el cual sostuvo que reúne “un conjunto de iniciativas integrales que busca reiniciar el desarrollo de Argentina” las cuales apuntan a “salir del atasco en el que nuestro país vive hace muchos años. Un atasco que no hemos logrado superar”.

El Plan Productivo 2020/2025 se encuentra en plena elaboración por parte de los departamentos técnicos UIA, será entregado a los candidatos presidenciales. En primer lugar analiza la situación económica del país y de la industria durante las últimas décadas. A partir del mismo, según publicó Ambito.com, realizan un diagnóstico que concluye en la necesidad de diseñar una política macroeconómica que potencie el valor agregado, la generación de divisas, el crecimiento de la actividad y la creación de empleo.

Por otro lado, bajo la misma iniciativa presentarán a los candidatos más de 100 propuestas que se realizaron desde los departamentos técnicos de la propia UIA. Estarán centradas en tres ejes como “Productividad y Nuevas Tecnologías”, “Pymes y Desarrollo Regional” y “Competitividad y Costos”. Las propuestas se encuadran dentro de lo planteado este lunes por el titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja y el dirigente industrial José Urtubey en cuanto a los consensos básicos para salir de la precaria situación actual.

Durante su discurso de cierre, Acevedo remarcó que es necesario “superar falsos dilemas” para “reiniciar el crecimiento”. “Argentina no tiene que discutir entre dos modelos de país, sino acordar un modelo de país, que se desarrolle y distribuya a partir de la riqueza que genere, que incluya a partir del trabajo, que aumente todas sus capacidades productivas y que apueste a ser un protagonista en esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo”, consideró.

Asimismo remarcó que la palabra consenso “no es una palabra abstracta, sino que tiene manifestación concreta en nuestras discusiones diarias. En un proyecto productivo no hay antinomia entre Capital y Trabajo, porque ambos crecen juntos. No hay tensión entre mercado interno o externo, porque uno apalanca al otro. No debe haber tensión entre Estado y Mercado, si el Estado articula una estrategia general para el desenvolvimiento virtuoso de los privados. No hay antinomia entre agro e industria, porque ambos tienen como objetivo agregar valor argentino, para los argentinos y para el mundo”.