Advierten que podría haber más clausuras

El juez Municipal de Faltas, Rubén Pavetti, advirtió que en los próximos días podrían haber más clausuras a geriátricos, luego de la decisión que se tomó la semana pasada, con una institución de calle Arenales.

En declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "a ese local hace desde el año pasado -marzo de 2018- que lo venimos monitoreando. Si bien iniciaron los trámites de habilitación, le faltaban un montón de exigencias. Hace días encontramos una serie de irregularidades - ya más desde el punto de vista sanitario- que tomó la decisión de clausurarlo preventivamente. Si en 10 días no lo remedian, se trasladará a los abuelos -entre 13 y 17, no estaba confirmado- a otros geriátricos. En la nueva ordenanza está contemplada esta situación. Si llegamos a tomar esa determinación, que se queden tranquilos los familiares que van a estar en mejores condiciones y pagando el mismo monto de dinero".

"Espero que la Provincia tome intervención. Le trasladamos una notificación porque hay competencia en relación a lo sanitario. Aún no hemos tenido respuesta. Esperemos que las den", agregó.

Por otra parte, adelantó que no es el único geriátrico en estas condiciones. "Tenemos que lograr que en una ciudad como esta, en donde nos conocemos todos, no tengamos lugares que sean 'depósitos'. Ahora tenemos en carpeta otros lugares en prácticamente las mismas condiciones. Es muy probable que tengamos novedades en otros lugares también, en el transcurso de esta semana que comienza o en la otra.".

Según sus cálculos, "del 100% que tenemos habilitados, en un 20 o 30 por ciento lo estamos monitoreando porque están faltando algunas condiciones que exige la ordenanza. Como por ejemplo, cámaras de seguridad".