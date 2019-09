Ferro goleó y quedó como único líder Deportes 02 de septiembre de 2019 Redacción Por Los de Los Nogales derrotaron 4-1 a Talleres y, como 9 de Julio cayó con Libertad 1-0, ahora mandan en soledad. El clásico entre Quilmes y Peñarol terminó igualado. Todo lo ocurrido en la Primera B y C.

FOTO M. LIOTTA EN LOS NOGALES. / Ferro derrotó a Talleres de María Juana y es el único líder. FOTO M. LIOTTA NO PUDO. / El “León” cayó con Libertad y perdió la cima.

Ferrocarril del Estado tuvo un domingo ideal. Goleó 4-1 a Talleres de María Juana y la derrota de 9 de Julio con Libertad, 1-0 en el Soltermam, lo dejan como único líder del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

En otro de los encuentros disputados en la tarde de ayer, correspondientes a la sexta fecha, Argentino Quilmes y Peñarol igualaron 1 a 1 en el clásico.

En Sunchales, Sportivo Norte ganó un partidazo ante Unión y se suma a Ben Hur, que derrotó a Ramona, en los primeros lugares de la tabla, a sólo un punto del líder.



Atlético de Rafaela 0 vs Florida de Clucellas 1



Cancha: Predio del Autódromo.

Arbitro: Silvio Ruiz.

Reserva: 5-1



Gol: PT 44m Maximiliano Gilli, de penal (F). Incidencia: Expulsado: PT 43m Tomás Androetto (AR).



9 de Julio 0 vs Dep. Libertad 1



Estadio. Germán Soltermam.

Arbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 1-2



Gol: ST 33m Fabricio Mandille (L). Incidencia: Expulsados: PT 35m Agustín Tosetto (9), ST 45m Elías Gudiño (L).



Dep. Ramona 0 vs Ben Hur 2



Cancha. Dep. Ramona.

Arbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 0-2



Goles: ST 6m Leonardo Ochoa (BH), de penal y ST 48m Ignacio Ynfante (BH).



Ferrocarril del Estado 4 vs Talleres (MJ) 1



Cancha: Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Mauro Cardozo

Reserva: 2-1



Goles: PT 19m Sebastián Tosetto (F), PT 24m y ST 15m Marcos Quiroga (F), PT 31m Alfredo Meroi (T), ST 7m Rubén Rojas (F). Incidencia: A los 36m PT Schmidhalter (T) atajó un penal a Quiroga (F).



Unión 1 vs Sportivo Norte 3



Cancha: Unión de Sunchales.

Árbitro: Franco Ceballos.

Reserva: 2-2



Goles: PT 28m Adrián Rodríguez (U), PT 33m Oscar Maldonado (SN), PT 37m y ST 23m Juan Espíndola (SN).



Argentino Quilmes 1 vs Peñarol 1



Estadio: Agustín Giuliani.

Árbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 1-2



Goles: ST 17m Luis Boiero (BH) y ST 33m Julián Volken (Q).



PRIMERA B



Ayer se jugó la segunda fecha del Clausura de Primera B y se dieron los siguientes resultados:



Zona Norte: Sp. Roca 1 vs Moreno 2, Independiente Ataliva 2 vs Independiente San Cristóbal 0, Tiro Federal 1 vs. Dep. Bella Italia 1. Próxima fecha (3°): Ind. San Cristóbal vs Tiro Federal, Arg. Humberto vs Ind. Ataliva, Moreno vs Vila, Dep. Aldao vs Sp. Roca. Libre: Bella Italia. Posiciones: Ataliva 6, puntos; Vila 4; Aldao 3; Roca 3; Moreno 3; Ind. San Cristóbal 1; Tiro Federal 1; Bella Italia 1; Humberto 0.



Zona Sur: Atlético Esmeralda 1 vs Dep. Josefina 3, La Hidráulica 0 vs Bochazo 2, Atlético María Juana 2 vs Sp. Santa Clara 3, Sp. Libertad EC 4 vs San Martín 2. Próxima fecha (3°): Sp. Santa Clara vs Libertad EC, Bochazo vs Atlético (MJ), Josefina vs La Hidráulica, Zenón Pereyra vs Esmeralda. Libre: San Martín. Posiciones: Bochazo 6, puntos; Santa Clara 6; Josefina 4; Libertad EC 3; Atlético (MJ) 3; San Martín 1; Zenón Pereyra 1; La Hidráulica 0; Esmeralda 0.



PRIMERA C



El torneo Definición de la Primera C disputó ayer su tercer capítulo del torneo Definición: San Isidro 1 vs Dep. Susana 0, Sp. Aureliense 1 vs Belgrano 1, Juventud Unida 3 vs Def. de Frontera 2. Próxima fecha (4ª): Juv. Unida vs San Isidro, Def. de Frontera vs Sp. Aureliense, Belgrano San Antonio vs Dep. Susana. Posiciones: Sp. Aureliense 5, puntos; Def. de Frontera 4; Dep. Susana 4; Juventud Unida 4; San Isidro 4; Belgrano 2.