Leve aumento de las exportaciones santafesinas en el primer semestre

FOTO ARCHIVO CARNE. Los envíos desde frigoríficos santafesinos aumentaron 51,2%.

En el período enero - junio de 2019 el monto de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzó U$S 6.786,6 millones, lo que significó un aumento de 0,2% respecto del mismo período del año 2018. Los volúmenes exportados, medidos en toneladas, reflejaron un aumento de 18,4% en tanto que los precios, medidos en dólares, mostraron una caída de 15,4%, según un informe del IPEC.

El monto de las exportaciones de Productos Primarios en el período analizado fue de U$S 855,8 millones, 30,2% más que en el mismo período de 2018. Las cantidades medidas en toneladas se incrementaron 29,1%, acompañado por un aumento en los precios de 0,9%.

Las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario llegaron a U$S 5.073,6 millones, lo que significó un aumento de 2,0% respecto del mismo período de 2018 en términos de valores exportados. En toneladas aumentó un 19,5%, y los precios disminuyeron 14,6%.

Se registraron exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por un monto de 821,3 U$S millones, 25,2% menos que en igual período del año 2018. Los volúmenes exportados registraron una disminución de 26,2%, acompañado por una variación interanual de precios positiva de 1,5%.

El valor exportado de Combustibles y Energía fue de U$S 36,0 millones, reflejando una variación interanual negativa de 25,1%. Las cantidades exportadas disminuyeron un 35,9% y los precios aumentaron un 16,8%.

Las exportaciones de Productos Primarios se componen principalmente de maíz en grano y trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra. Siguieron en importancia las exportaciones de porotos de soja excluidos para siembra, miel natural y arroz no parbolizado semiblanqueado, pulido o glaseado.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) se destacan por la harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, principal producto exportado en la provincia y aceite de soja en bruto, incluso desgomado. Los envíos de carne bovina deshuesada y congelada se incrementaron 51,2%. Completaron los primeros cinco productos, aceite de girasol en bruto, y carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada.

Los valores exportados de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) mostraron una variación negativa explicada fundamentalmente por la disminución en glicerol, y biodiesel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso.

India fue el principal destino de exportación con una participación sobre el total de las ventas externas de 8,4%. Los valores exportados aumentaron 16,1% respecto del mismo período de 2018. Brasil se situó en el segundo lugar, concentrando el 7,5% de los envíos. Las exportaciones a este destino disminuyeron 11,1% en términos interanuales.

En tercer lugar se ubicó China, con una participación del 7,0% del total. Las ventas a este país aumentaron 79,1% respecto del mismo período de 2018. Los primeros cinco destinos de exportación se completan con Vietnam, que registró un aumento de 43,6% e Irán, cuya variación positiva fue de 164,7% en términos interanuales. Del sexto al décimo puesto lo componen Indonesia, Países Bajos, Argelia, España y Bangladesh.