Control de cambios Nacionales 02 de septiembre de 2019

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Las personas físicas podrán comprar como máximo de US$ 10.000 por mes. Además, se requerirá conformidad previa a las compras que superen ese monto. Podrán realizarse transferencias de fondos de cuentas al exterior hasta de US$ 10.000 por persona por mes.

En el caso de las empresas, los exportadores tienen que vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities).

El Gobierno aclaró que "no hay restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento".Además, se dispuso que las empresas no podrán comprar dólares para atesorar.