Dar vuelta el resultado de las PASO, el objetivo Locales 02 de septiembre de 2019 Redacción Por Dirigentes, autoridades y militantes de Juntos por el Cambio de toda la provincia se reunieron el sábado en las ciudades de Santa Fe y Alvear para relanzar la campaña de cara a los comicios de octubre.

FOTO JUNTOS POR EL CAMBIO LLAMADO. Habla Corral, más atrás Angelini.

En la ciudad de Santa Fe y en Alvarez, localidad del sur de la provincia, se llevó adelante un encuentro con dirigentes y militantes de todos los sectores que integran Juntos por el Cambio. "Estas dos reuniones son para convocar a todos quienes están convencidos y tienen muchas ganas de hacer un esfuerzo, para que en el país se reviertan los resultados de la PASO; para que miremos hacia el futuro con el acento puesto en las instituciones, en la República y también en vivir mejor", afirmó José Corral.

Por su parte, quien encabeza la lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio en la provincia, Federico Angelini, dijo: "En esta etapa de la campaña es muy importante la organización. Fuimos sorprendidos en estas últimas semanas por la cantidad de gente que voluntariamente se ha acercado a querer ayudar y a dar vuelta esta elección, que sabemos que es difícil, pero que estamos convencidos que el 27 de octubre vamos a llegar a un balotaje, para que la Argentina siga en el camino correcto que tomaron los países que hoy les está yendo bien".

En los encuentros también estuvieron presentes Ximena García, segunda candidata a diputada nacional; José Núñez, tercer candidato; legisladores nacionales y provinciales; concejales; intendentes; presidentes de comuna; y militantes y referentes de los distintos departamentos de Juntos por el Cambio. "Estamos seguros de que el kirchnerismo no es el camino, de que puede haber servido para expresar malestar, preocupación; incluso bronca respecto de lo económico. De eso se ha tomado nota; pero a la decisión definitiva es el camino del esfuerzo, de resolver los problemas, de continuar con esta tarea que ha comenzado y que los argentinos no podemos dejar por la mitad", señaló José Corral.



CONVOCATORIA

En la misma línea, Angelini aseguró se hizo la autocrítica necesaria luego de las elecciones PASO y agregó: "Sabemos que hemos cometido errores, pero estamos convencidos de que no hay un solo día en el que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, no se levante a mejorar la calidad de vida a los argentinos pero, a pesar de las dificultades el camino que hemos iniciado en diciembre del 2015 es el camino que tiene que continuar en la Argentina".

Finalmente, José Corral aseguró que se va a seguir convocando "a todos a quienes creen que la fórmula de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, es la opción que los argentinos tenemos hacia el futuro".