Píldoras Políticas Nacionales 02 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

LA ANALISTA MENOS PENSADA

En tiempos electorales, todo el mundo habla de política, eso es algo habitual. Sin embargo, este año llegaron las predicciones de una figura que nunca estuvo muy vinculada al mundo de los partidos: Luciana Salazar.

La modelo salió esta semana con un misterioso tuit en el que se preguntaba si "se rompe Cambiemos", mensaje que llegó en medio de la turbulencia que hubo en el Gobierno por los aumentos del dólar y del riesgo país.

Pero no se quedó ahí, la ex pareja del economista Martín Redrado continuó el análisis en la pista del Bailando, donde aseguró que tiene "un montón de fuentes por todos lados" y que le gustan "los chismes políticos", como a esta sección.



EL DIA DEL ARBOL

El 29 de agosto se celebró el Día Nacional del Arbol, un dato que pasó inadvertido para casi todo el país, pero no para la candidata a diputada provincial por Buenos Aires por el Frente de Todos Malena Galmarini, que publicó una referencia al tema en sus redes sociales.

"Todos los 29 de agosto, se celebra en Argentina el #DíaDelÁrbol. Este año la fecha se ve enmarcada por un triste suceso: el daño que sufre el Amazonas. Una selva que se incendia es una tragedia para el planeta, proteger el medio ambiente es un compromiso diario", tuiteó.



UN REGALO PARA MACRI

CON HOJAS DE COCA

Pasó desapercibido, pero en su visita oficial a la Argentina de abril pasado, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, le obsequió al mandatario argentino, Mauricio Macri, un retrato elaborado con hojas de coca.

Sobre un fondo de hojas de coca, se destaca el rostro del presidente, quien en su momento había recibido sonriente el regalo de cortesía del jefe de Estado boliviano, con quien mantiene una relación cordial pese a la cercanía ideológica del último con el kirchnerismo.



CIUDADANO ILUSTRE

Al aire, el periodista Alfredo Leuco nominó al actor Luis Brandoni, como ciudadano ilustre por haber organizado la convocatoria a la marcha del #24A a favor de la reelección del presidente Mauricio Macri.

Brandoni, quien entre 1997 y 2001 fue diputado nacional por la UCR y actualmente sostiene posturas muy cercanas al macrismo, mantiene una tirante relación con colegas de la Asociación Argentina de Actores (AAA), a raíz de la llamada "grieta" que divide a la sociedad.

Al postular al organizador del 24A como ciudadano ilustre, el periodista cordobés sentó una posición política fuerte en la antesala electoral.

¿No será mucho?.