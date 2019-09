Leclerc y su emotivo primer triunfo en Spa Deportes 02 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP EN EL PODIO. Lewis Hamilton (2º), Charles Leclerc (1º) y Valtteri Bottas (3º).

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logró ayer su primera victoria en Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica, en Spa - Francorchamps, la que dedicó a su amigo Anthoine Hubert, el piloto francés fallecido el sábado, durante una carrera de F2 en el mismo circuito.

Leclerc, que ofreció además a la Scuderia su primer triunfo de la temporada, resistió en las últimas vueltas de carrera a los ataques de Lewis Hamilton (Mercedes), quien aumentó su ventaja al frente del Mundial de Pilotos.

"A la vez que cumplo un sueño de mi infancia hemos vivido un fin de semana muy difícil porque perdimos a un amigo", fueron las primeras y emotivas palabras.

Leclerc había escrito RIP Tonio sobre el volante de su Ferrari así como #19 Racing for Anthoine en el flanco de su monoplaza.

En un ambiente de luto por la muerte de Anthoine Hubert, de 22 años, los tres pilotos en el podio no abrieron las botellas de champán como es costumbre.

Antes de la carrera, todos los pilotos se congregaron en la línea de salida en semicírculo ante el casco del francés para guardar un minuto de silencio en memoria del joven compañero fallecido.

Leclerc salió desde la pole en esta carrera y se benefició de una acertada estrategia de su equipo para terminar con menos de un segundo de ventaja respecto de Hamilton.

El compañero del quíntuple campeón del mundo en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, completó el podio, mientras que el otro piloto de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel, finalizó cuarto.

Hamilton aprovechó su segundo puesto para ampliar su ventaja a 65 puntos sobre Bottas, mientras que Max Verstappen (Red Bull) conserva la tercera ubicación a pesar de su abandono en la primera vuelta.

El holandés se salió de la pista luego de dañar la suspensión de su auto tras un choque con el finlandés Kimi Räikkönen (Alfa Romeo).

Los dos Ferrari, que no habían logrado ni un triunfo esta temporada, salieron desde la primera línea y la Scuderia llevó a cabo una estrategia de cambio de neumáticos diferente para cada uno, de la que salió peor parado Vettel, quien había ganado en el circuito belga el año pasado, en la que era hasta ayer, la última victoria de la casa de Maranello.

Con dos paradas, por sólo una para el resto de pilotos de cabeza, el cuádruple campeón alemán perdió demasiado tiempo en los boxes.

Quinto fue el joven tailandés Alexander Albon en su primera carrera con Red Bull tras la permuta con el francés Pierre Gasly, degradado a la escudería Toro Rosso.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) finalizó sexto, en una actuación de buen nivel, que le permitió ratificar el interesante nivel que mostró durante el fin de semana en el veloz circuito de Spa.