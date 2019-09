River y Boca, superclásico aburrido Deportes 02 de septiembre de 2019 Redacción Por Empataron 0 a 0 en el Monumental. Lo más saliente fue el récord del arquero Andrada en Boca.

FOTO NA MUCHA LUCHA./ Común denominador del partido.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El dilema de querer y no poder, que River exhibió en el Superclásico disputado ayer por la quinta fecha de la Superliga, chocó con una propuesta casi mezquina de un Boca que se fue conforme con el empate 0 a 0, en lo que fue el puntapié inicial de una trilogía que tendrá su continuación en la Copa Libertadores. Con este resultado Boca quedó como escolta del líder San Lorenzo, con 11 puntos, dos menos que el "Ciclón", mientras que River quedó décimo, con 8 unidades, y a cinco del equipo que conduce Juan Antonio Pizzi. El próximo choque entre ambos rivales se concretará el martes 1 de octubre, también en el Monumental, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, serie que se definirá el 22 de ese mes en "La Bombonera", para saber cuál de ellos irá a la final que se disputará en Santiago de Chile, con el ganador del duelo entre Flamengo y Gremio, ambos de Brasil.

River ejerció la acostumbrada presión en tres cuartos de cancha ofensiva y trató de circular el balón, a la espera de lo que Boca le proponía, que con el planteo inicial era sabido que Gustavo Alfaro quería que todo se dispute en el mediocampo. Es que Boca llegó al Monumental con un solo punta definido, el venezolano Jan Hurtado, dado que Franco Soldano, el otro delantero definido, se retrasó y jugo más cerca de los volantes que del arco rival.

Las ocasiones de gol ante los arcos, fueron casi una quimera, porque Boca solo al final de la etapa llegó con algunos córners, y River nunca le encontró la vuelta a la definición.

Para la segunda mitad todo fue toque de River ante un Boca que intentó por todo momento reducir el ritmo, con lentos movimientos de su arquero y pelotas divididas, antes que el juego de conjunto. Lo tuvo Pratto con una mediavuelta, luego Martínez Quarta de cabeza, pero River siguió sin poder vulnerar a la valla boquense, a esa altura con un nuevo récord de parte de Andrada.

En la jugada más clara de Boca, Hurtado le bajó el balón a Mac Allister y el ex hombre de Argentinos Juniors remató cruzado para que Armani mande el balón al córner.

Todo fue repartido, pero mientras que Boca se fue tranquilo por el punto obtenido, River sabe que debe mejorar para que la Superliga no le queda tan lejos.



RIVER 0 - BOCA 0

Estadio: "Antonio V. Liberti". Arbitro: Fernando Rapallini.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Exequiel Palacios (75' Ferreira), Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Lucas Pratto (65' Suarez) y Rafael Santos Borré (76' Scocco). DT: Marcelo Gallardo.

Boca: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Daniele De Rossi (68' Reynoso), Iván Marcone, Alexis Mac Allister (76' Tévez); Franco Soldano y Jan Hurtado (60' Villa). DT: Gustavo Alfaro.

No hubo goles.



EL RECORD

Esteban Andrada logró un nuevo récord de imbatibilidad en el arco de Boca cuando se jugaban cinco minutos del Superclásico, momento en el que acumuló 783 minutos sin recibir goles, dejando atrás la marca de Antonio Roma, quien el año 1969 había estado 782 minutos con la valla en cero. La última vez que Andrada recibió un gol fue el pasado 2 de junio, a manos de Lucas Janson, cuando se jugaban 31 minutos y 34 segundos del primer tiempo de la Copa de la Superliga que Boca perdió 2 a 0 con Tigre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.