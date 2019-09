La polémica y autocrítica Deportes 02 de septiembre de 2019 Redacción Por Walter Otta, DT de la Crema, se refirió al penal que Ramírez le regaló a Defensores de Belgrano y advirtió: “Sabemos que por momentos hicimos las cosas mal, el equipo no jugó lo que queríamos” y agregó: “así y todo lo fuimos a buscar, lo dimos vuelta, hay cosas positivas”.

FOTO ARCHIVO WALTER OTTA. / El DT de la Crema no quizo polemizar por el penal e hizo una fuerte autocrítica del rendimiento de su equipo.

Es, sin dudas, el inicio menos deseado por todos en la era Walter Nicolás Otta al frente de Atlético de Rafaela. La ‘Crema’ aún no pudo ganar, suma dos empates y una derrota en la Primera Nacional y si bien el sábado, cuando visitó a Defensores de Belgrano, parecía que se traía la victoria, el árbitro Maximiliano Ramírez le regaló un penal al local para que todo finalice en pardas.

“Estoy convencido de mis jugadores que dicen que le pegó en la cabeza”, señaló Otta sobre la jugada del final. “Estoy convencido que si cobró penal es porque vio o le pareció que cobró lo justo, no creo que haya venido a perjudicarnos. Creo en la honestidad de Maxi (Ramírez), es un árbitro que tiene mucho futuro, se equivocó, para mí lo hizo involuntariamente. Me dijo que estaba convencido de lo que cobró porque lo vio”, comentó.

A pesar de dicha polémica decisión arbitral, el entrenador de Atlético tuvo autocrítica: “No fuimos el equipo que nosotros queremos, mucho desorden, algo que no habíamos tenido en los otros dos partidos. Si vemos el partido completo el resultado termina siendo injusto desde el momento que te cobran un penal en el último minuto, pero habíamos hecho las cosas mal como para haber merecido ganar en algún momento”.

El punto conseguido, es valorado: “Es una cancha complicada y lo positivo es que sumamos, ahora hay que ganar en casa para arrancar de una vez por todas”, declaró Otta.

“Después de ponerte en ventaja cuando ya se termina el partido te vas con esa bronca de que lo podrías haber ganado, pero también sabemos que por momentos hicimos las cosas mal y lo podríamos haber perdido. La autocrítica nosotros la tenemos, sabemos. El partido pasado merecimos más con Tigre, no lo tuvimos, esto es así, a veces lo mereces y ganas, y otras no; hablar de merecimientos es difícil, nosotros tenemos que hacer un análisis profundo y el equipo no jugó lo que queríamos nosotros por momentos y así y todo lo fuimos a buscar, lo dimos vuelta, hay cosas positivas, nos quedamos con eso”, agregó Otta.

Por último, el cordobés, señaló: “Dimos un paso atrás por momentos, el plantel que tenemos te hace ver que tenés soluciones, cuando tenés esos jugadores en cualquier momento encontremos el equipo y arranca”.