Ejecutan un camino con mejorado que unirá esta población con Tacural Región 02 de septiembre de 2019 Redacción Por COLONIA RAQUEL

COLONIA RAQUEL. - Están trabajando con una ruta que une esta localidad con Tacural.

"Se trata de un mejorado, este año se completó una parte. Había una parte de 3 km. que estaban hechos y se recompuso el año pasado, en enero y en julio se firmó el convenio que ahora estamos ejecutando con mejorado se trata de la ruta 80S, son unos seis kilómetros más, estamos trabajando en el último km.

Era un central, un camino principal y es muy importante para sacar la producción, y el tránsito de habitantes de la zona Oeste Nosotros tenemos pavimento de Raquel hasta Humberto, hacia otras poblaciones no tenemos nada y la parte oeste era la que menos mejorado tiene, en la zona rural, en los caminos terciarios y sobre la ruta", según relata Víctor Perusia.

En un principio Raquel se iba hacer la ruta hacia la 34, pero no hubo acuerdo, en aquel momento que había consorcio, se hizo para el lado de Humberto, se vio era una necesidad, de mucho insistir y tener buena vinculación con Vialidad nos permitió concretar esta obra que nos unirá con Tacural.

La tarea lo hace el personal de nuestra Comuna.

Es una obra de $ 4.409.000, Vialidad luego lo devuelve, da un anticipo y luego contra presentación de certificado reintegra.

Estamos a menos de 10 meses de terminar un proyecto de cuando entré a la Comuna, 38 kilómetros de mejorado que configura la red terciaria llegará a todas las casas habitadas y donde haya tambo, en diez meses toda la población rural tendrá mejorado para salir, este mejorado evita la migración, especialmente en esta comunidad con alta población rural.

En el distrito hay 650 habitantes de los cuales 580 viven en el campo, un alta población rural configurada por propietarios, sus hijos, nietos, etc. gente que prefirió quedarse en la ruralidad.



Rally

En otro pasaje Víctor Perusia resaltó que están en un emprendimiento que moviliza a toda la zona, y sobre el que ampliaremos más cerca de la fecha.El 22 de septiembre tendrá lugar un rally de autos antiguos de regularidad,en esa fecha toca el tramo Colonia Raquel - Rafaela.