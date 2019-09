El Peque va por Zverev Deportes 02 de septiembre de 2019 Por Sergio Boschetto Será en la tarde de este lunes (no antes de las 15 hs) en Arthur Ashe (Televisa ESPN)

(Especial para LA OPINION, desde Nueva York). - El “Peque” viene en gran nivel, no perdió ningún set en el torneo. El alemán, 6° del mundo, es uno de los llamados de la “nueva generación".

El torneo entra en la segunda semana, los cruces son cada vez más prometedores. La temperatura sigue alta, ayer a media tarde el termómetro marcó 24 grados, esto sumando a la humedad, hace que algunos tenistas sientan el esfuerzo y les juegue una mala pasada y la recuperación no es la adecuada para afrontar el próximo. El desgaste físico es importante y el tiempo de recuperación, no es suficiente. Depende el físico de cada uno, algunos lo sienten más, otros menos.

La atención pasa por el “Peque”: jugar en el Arthur Ashe siempre tiene un bonus especial, esto sumando a que enfrente tendrá a Alexander Zverev (GER) y el que gane tendrá como premio instalarse en cuartos de final y a la espera del rival, cualquiera de ellos, es de fuste, Nadal o Cilic, que jugarán más tarde, abriendo la jornada nocturna. El argentino viene jugando bien del fondo de cancha, con tiros potente, bien dirigidos, está preciso y confiado, claro que esta estación es distinta a toda las que le tocó pasar hasta el momento, el alemán es otra cosa, es un jugador de élite, con un potencial enorme, pero que en esta última parte del año, no viene en su nivel habitual, de hecho en su partido con Aljaz Bedene (viernes) tuvo que batallar cuatro sets, muy reñidos para quedarse con el triunfo.

Una cosa es segura, para salir airoso Schwartzman deberá rendir en su máximo nivel y si puede un poquito más y estar atento para aprovechar algunas lagunas, que frecuentemente otorga Zverev durante el juego.

Federer “barrió” a Goffin: es increíble lo que hace el suizo. Enfrente lo tuvo a David Goffín, n° 15 del mundo, jugador peligroso y que suele resultar complicado para cualquier rival. No se había completado la hora del partido, faltaban dos o tres minutos y la maravilla suiza tenía en su bolsillo dos sets, 6-2 y 6-2. Si esto no fuera sorprendente, cuando el reloj llegó a la hora y diecinueve minutos, había ganado el tercer set 6-0 y con ello el partido. Fue casi un entrenamiento de nivel que tuvo Roger, sabrá el belga si tuvo algún problema físico, lo cierto que fue un fantasma en el Arthur Ashe, seguramente lo sufrió. En el horizonte de Federer, en cuartos de final, estará Grigor Dimitrov, buen jugador, viene haciendo un buen US OPEN, en silencio, en la tarde del domingo, despachó en tres sets a una de las sorpresas del torneo, Alex De Minaur (AUS), el que le había ganado a Kei Nishikori.

Sorpresas en las damas: perdieron las clasificadas 2 y 3. Ashleigh Barty (2) no pudo Qiang Wan (18) 6-2 y 6-4 y Karolina Pliskova (3) sucumbió con Johanna Konta (16) 6-7 6-3 y 7-5. Por el mismo lado del cuadro Serena Williams le ganó Petra Martic (CRO) 6-3 6-4 y muchos siguen soñando en que se pueda reeditar la final del año pasado con Naomi Osaka, que viene del otro lado del cuadro y que solo se podrían cruzar, si ambas llegan a la final, al partido del sábado 7 de septiembre.

Recorremos el complejo: cualquiera que venga, como mínimo a una sesión del US OPEN, no podrá resistirse a tomar o comer algo y por supuesto llevarse un souvenir. Aquí lo valores, para manejar el bolsillo, eso sí, me permito darle un consejo ¡no haga el cálculo!

Para beber un café: -Expreso chico: U$S 4,25 -Expreso doble: U$S 5,25 -Americano: U$S 5,25 -Expreso machiato chico : U$S 4,25 -Expreso machiato doble: U$S 5,25 -Capuchino: U$S 6,50.

Jugos sin conservantes, naturales -Melón, limón: U$S 9 -Bebidas con alcohol -Lata grande de cerveza: U$S 12 -Copa Champagne: U$S: 25 -Copa de vino Sauvignon Blanc: U$S 18 -Grey Goose, coctalil US OPEN, con vaso especial: U$S 18 Bebidas sin alcohol -Latas de gaseosas: U$S 6,50 -Agua Evian: U$S 5,50 (chica) y U$S 7,00 (grande).

Algo para comer -Ensaladas: U$S 18 -Sandwiches carne o pollo: desde U$S 15 a 21, mucho depende la especialidad -Snacks: U$S 7 y 8 -Papas fritas grandes: U$S 1.

Un souvenir para recordar al US OPEN -Gorra: U$S 30 -Toalla (la que usan los jugadores): U$S 46 -Remera: U$S 46 -Buzos: U$S 70, hasta 120 -Taza: U$S 20 -Copa: U$S 20 -Termo para agua: U$S 20.